Стрельба в центре Харькова: названы три версии нападения

Мотивы мужчины, который устроил стрельбу у горсовета в Харькове, пока не установлены, но изучаются несколько версий нападения. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

По первой версии, нападение спровоцировано какими-то действиями городских властей по отношению к застреленному преступнику или членам его семьи.

Вторая версия предполагает, что у стрелка были психические отклонения, усугубленные употреблением алкоголя или наркотиков. На данный момент, для проверки этой версии, у нападавшего взяты образцы для анализа. А о том, что нападавший был не в себе, свидетельствует тот факт, что он стрелял не только в охранников городского совета и полицейских, но и по колесам проезжавшего мимо автомобиля.

Согласно с третьей версий, нападение было совершено из хулиганских мотивов.

"После установления личности преступника будут более точно установлены мотивы этого бессмысленного нападения повлекшегося за собой трагедию", – отметил Геращенко.

Напомним, в ночь на 20 августа неизвестный открыл огонь возле здания горсовета в Харькове и ранил охранника. Прибывшие на место происшествия патрульные ликвидировали стрелка. В результате стрельбы погиб патрульный Дмитрий Кириенко.

Следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) и статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины

На данный момент полиция устанавливает личность стрелка. По данным ведомства, нападавшему на вид примерно 40-45 лет. У мужчины было обнаружено два пистолета, несколько магазинов к ним и около 30 патронов.