Стрельба в центре Харькова: названы три версии нападения
В результате стрельбы погиб полицейский и ранен охранник
Мотивы мужчины, который устроил стрельбу у горсовета в Харькове, пока не установлены, но изучаются несколько версий нападения. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
По первой версии, нападение спровоцировано какими-то действиями городских властей по отношению к застреленному преступнику или членам его семьи.
Вторая версия предполагает, что у стрелка были психические отклонения, усугубленные употреблением алкоголя или наркотиков. На данный момент, для проверки этой версии, у нападавшего взяты образцы для анализа. А о том, что нападавший был не в себе, свидетельствует тот факт, что он стрелял не только в охранников городского совета и полицейских, но и по колесам проезжавшего мимо автомобиля.
Согласно с третьей версий, нападение было совершено из хулиганских мотивов.
"После установления личности преступника будут более точно установлены мотивы этого бессмысленного нападения повлекшегося за собой трагедию", – отметил Геращенко.
Напомним, в ночь на 20 августа неизвестный открыл огонь возле здания горсовета в Харькове и ранил охранника. Прибывшие на место происшествия патрульные ликвидировали стрелка. В результате стрельбы погиб патрульный Дмитрий Кириенко.
Следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) и статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины
На данный момент полиция устанавливает личность стрелка. По данным ведомства, нападавшему на вид примерно 40-45 лет. У мужчины было обнаружено два пистолета, несколько магазинов к ним и около 30 патронов.
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