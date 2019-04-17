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Студенты из Израиля устроили стрельбу в Харькове: опубликовано видео

Сегодня, 11:05

Стреляли возле части Нацгвардии

Иностранцы, открывшие стрельбу в Харькове. Фото: Depo. Харьков
Иностранцы, открывшие стрельбу в Харькове. Фото: Depo. Харьков.

В Харькове задержаны студенты-иностранцы, устроившие стрельбу напротив въезда в в/ч 3017 Национальной гвардии.

Как сообщает KHARKIV Today, молодые люди открыли стрельбу во время движения на автомобиле возле части Нацгвардии на перекрестке Белгородского шоссе и улицы Академика Проскуры.Они успели сделать пять выстрелов, после чего поехали дальше.

Когда они на обратном пути приблизились к части, им перегородила дорогу машина сержанта полиции Александра Амелина, который бросился на задержание вооруженных людей. После чего подоспела машина патрульной полиции и стрелков скрутили.

В машине у задержанных силовики обнаружили пистолет Zoraki.

Как сообщает Depo.Харьков, один из задержанных сказал, что является гражданином Израиля и сейчас учится в Харькове.

Он отметил, что использованное оружие является шумовым, а не травматическим или боевым. По его словам, оно есть в свободной продаже в городе.

Студент подчеркнул, что перед обучением проходил военную службу в Вооруженных Силах Израиля и умеет обращаться с оружием.

Всего задержанных шестеро. Из них только двое говорят на русском языке.

Как сообщалось,в Харькове произошла стрельба у входа в торговый центр.

Также мы сообщали овзрыве на Площади Свободы в Харькове.

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Тег Израиль, Харьков, студенты, стрельба, нацгвардия

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