Студенты из Израиля устроили стрельбу в Харькове: опубликовано видео
Стреляли возле части Нацгвардии
В Харькове задержаны студенты-иностранцы, устроившие стрельбу напротив въезда в в/ч 3017 Национальной гвардии.
Как сообщает KHARKIV Today, молодые люди открыли стрельбу во время движения на автомобиле возле части Нацгвардии на перекрестке Белгородского шоссе и улицы Академика Проскуры.Они успели сделать пять выстрелов, после чего поехали дальше.
Когда они на обратном пути приблизились к части, им перегородила дорогу машина сержанта полиции Александра Амелина, который бросился на задержание вооруженных людей. После чего подоспела машина патрульной полиции и стрелков скрутили.
В машине у задержанных силовики обнаружили пистолет Zoraki.
Как сообщает Depo.Харьков, один из задержанных сказал, что является гражданином Израиля и сейчас учится в Харькове.
Он отметил, что использованное оружие является шумовым, а не травматическим или боевым. По его словам, оно есть в свободной продаже в городе.
Студент подчеркнул, что перед обучением проходил военную службу в Вооруженных Силах Израиля и умеет обращаться с оружием.
Всего задержанных шестеро. Из них только двое говорят на русском языке.
Как сообщалось,в Харькове произошла стрельба у входа в торговый центр.
Также мы сообщали овзрыве на Площади Свободы в Харькове.
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