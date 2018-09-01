У двух харьковчан изъяли крупную партию опасных наркотиков

Работники Управления противодействия наркопреступности задержали в субботу, 1 сентября, двух харьковчан в ходе проведения общегосударственной операции "Мак". У них изъяли метадон, который по данным черного рынка оценивается в 270 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

По словам мужчин стало известно, что указанные наркотики они получили от неустановленных в настоящее время человек и сбывали его путем разложения "закладок".

Сейчас полицейские проводят устанавливает лица, которые могут быть причастными к указанной преступной деятельности, а также канала поступления наркотиков.

Решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины и избрании в отношении них меры пресечения.

Ранее в Запорожье правоохранители обнаружили в одной из квартир наркотики стоимостью более 40 тысяч гривен. Изъятые у ранее судимого мужчины вещества направили на экспертизу.

Напомним, в Киеве оперативники изъяли у отца с сыном наркотиков на четыре миллиона гривен. Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в квартире соцветия марихуаны, которые были расфасованы в пакетики и хранились в трехлитровых банках.

Также мы писали, что в Украине хотят декриминализировать хранение наркотических средств с целью собственного употребления.