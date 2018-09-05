Скандал вокруг пандуса для харьковской спортсменки-колясочницы разрешился

Сегодня, 01:23

Девушка на инвалидной коляске четыре года ждала, пока у ее подъезда построят пандус


У подъезда харьковской спортсменки-колясочницы Анны Пашковой, несмотря на скандал, с соседями установили пандус.

Девушка на инвалидной коляске четыре года ждала, пока у ее подъезда построят пандус. Но когда работы начали, несколько соседей с криками и оскорблениями набросились на спортсменку. Угрожали иском в суд. Мол, конструкция незаконна и будет мешать жителям. Но городские чиновники доказали обратное. Металлический пандус построили за несколько метров от окон, как просили жители первого этажа.

Ранее сообщалось, что группа женщин, проживающих в одном подъезде жилого дома, выступили резко против того, чтобы на входе в парадное был установлен пандус для живущей там же Анны Пашковой, члена Паралимпийской сборной Украины по фехтованию и бронзовой медалистки Чемпионата мира.

Напомним, ранее сайте "Сегодня" сообщал, что харьковчанин на инвалидной коляске овладел пятью специальностями. Мужчина сумел стать механиком, трактористом, слесарем, певцом и музыкантом.

Также напомним, сейчас в Украине количество людей с инвалидностью приблизительно составляет 6% от населения страны. Эксперты рассказали, что власти не осознают, с какими проблемами приходится сталкиваться людям с инвалидностью.

 
видео, пандус, паралимпиада

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Источник:

"Сегодня"

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