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Убийство 6-летней Мирославы под Харьковом. 13-летний подросток указал на другого мужчину

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
18 августа, 16:44
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Семья подозреваемого говорит, что знает двух мужчин, которые могут быть причастны к трагедии
Погибшая девочка с рождения знала подозреваемого. Коллаж "Сегодня"
Погибшая девочка с рождения знала подозреваемого. Коллаж "Сегодня"

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 6-летней Мирославы Третяк в Харьковской области, 13-летний Богдан Федь заявил, что девочку убил взрослый мужчина на мотоцикле. Он якобы попросил мальчика привести Мирославу к заброшенному дому.

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Аудиозапись разговора предоставила сестра подозреваемого в эфире "Говорит Украина".

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По словам Богдана, мужчина пообещал ему разобраться с девочкой, которая его достала.

"Она всех во дворе достала", – сказал Богдан.

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Сестра Богдана уточнила, предлагали ли ему убить Мирославу – тот ответил утвердительно. Мальчик сказал, что втроем их никто не видел, потому что мужчина ждал его на месте преступления. Соседи считают, что во время поисков девочки Богдан вел группу от места преступления.

Мать Богдана тоже не верит, что ее сын мог пойти на убийство и считает, что без взрослых не обошлось.

"Я не верю, что это сын сделал. И сердце так чувствует. Я боюсь самосуда", ​​- говорит женщина.

Семья школьника также назвала двух мужчин, которые могут быть причастны к убийству Мирославы. Оба отбывали наказание в колонии и недавно вышли на свободу:

  • один был осужден за изнасилование малолетней родственницы;
  • другой – периодически заигрывал с 15-летней сестрой Богдана.

Полиция уже допросила этих людей, но пока официально обвиняемый – только 13-летний подросток.

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Убийство Мирославы Третяк: что известно

Маленькая Мирослава 28 июля около 18:00 возвращалась домой на улицу Некрасова в поселке Старый Салтов, но до дома так и не дошла. Вскоре ее нашли мертвой со следами изнасилования.

Главный подозреваемый – 13-летний сосед и друг ребенка. Он уже признался в преступлении, мальчику избрали меру пресечения. Сейчас юноша находится в приемнике-распределителе для детей.

Напомним, что в обнародованном постановлении Волчанского райсуда от 29 июля сказано, что 13-летний подросток, задержанный после убийства шестилетней Мирославы Третяк в Харьковской области, был пьян. Но потом заявили, что это была ошибка.

Мать подозреваемого мальчика ранее заявляла, что во время той трагической прогулки сына с Мирославой с ними был третий – неизвестный мужчина. Она считает, что виноват именно он. Однако в полиции говорят, что это неправда.

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