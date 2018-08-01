Убийство военнослужащего в Харьковской области: появились новые подробности

Сегодня, 12:08

Убийцы солдата признались в содеянном, им грозит до 15 лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция открыла уголовное производство по факту убийства военнослужащего в Харьковской области. Убийцы солдата признались в содеянном. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Как рассказал начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех, следователями установлено, что 25 июля около 23:00 между тремя военнослужащими произошел конфликт на территории военной части. Во время выяснения отношений мужчины начали наносить 23-летнему парню удары руками и ногами в область головы и туловища. Когда коллега по службе упал, злоумышленники задушили его и бросили тело в канализационный коллектор.

Мужчины, причастные к совершению преступления, уже признались в содеянном.

"Следователями Лозовского отдела полиции открыто уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы", – отметили в полиции.

Ранее мы уже писали о том, что полиция задержала подозреваемых в убийстве 23-летнего военнослужащего в Харьковской области

Как сообщалось, в Харьковской области 30 июля на территории воинской части в городе Лозовая было обнаружено тело 23-летнего солдата с перерезанным горлом. На теле мужчины были обнаружены два пореза на шее и ушиб грудной клетки. Наказание, которое грозит виновникам этого преступления, составляет 15 лет заключения.
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