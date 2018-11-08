В Харькове из-за бешеного кота ввели карантин

В Харькове на территории части Московского района города был введен карантин после инцидента с женщиной, которую искусал больной бешенством кот. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Как отметили в мэрии, 4 ноября местная жительница, подкармливая бездомных животных во дворах, увидела кота, который явно был болен, и попыталась ему помощь. В ответ на действия харьковчанки кот ее укусил, а еще через некоторое время умер.

Пострадавшая обратилась за помощью к медикам, и через день лабораторное исследование подтвердило, что кот был болен бешенством. Сейчас пострадавшая находится на амбулаторном лечении.

6 ноября сотрудники Госпотребслужбы ввели карантин, зона которого ограничивается улицами Спартака, Новонабережной, Академика Белецкого, Тюринской и Московским проспектом. На этой территории врачи ветеринарной медицины проводят поквартирный и подворный обход с целью выявления больных животных и вакцинации здоровых животных против бешенства.

Стоит отметить, что в Запорожской области стартовала кампания вакцинирования диких животных от бешенства, к которой привлекли авиацию.

Напомним, недавно в Чугуевском районе Харьковской области 67-летняя женщина стала жертвой нападения лисицы и была госпитализирована. Кроме того, в селе Циркуны Харьковской области бездомный кот, больной бешенством, искусал троих человек. Все пострадавшие вовремя обратились к врачам. Покусанным людям сделали прививки от бешенства, а специалисты провели дезинфекцию животных, контактировавших с больной кошкой, и сделали им прививки.