В Харькове мужчина пытался продать гранату прохожему

Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы







В Харькове полицейские задержали мужчину, который прямо посреди улицы пытался продать прохожему гранату. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел 11 июня на улице Академика Вальтера. О нем полицейским сообщил сам прохожий. Во время обыска прибывшие на место копы нашли и изъяли у злоумышленника корпус гранаты Ф-1 с запалом. По словам задержанного, гранату он нашел в прошлом году на Белгородском шоссе и хранил в заброшенном здании.

"Следователем Киевского отдела открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в полиции и отметили, что мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее в Днепре полицейские задержали 52-летнюю женщину, которая торговала гранатами Ф-1 в подземном переходе Новокодакского района города. Кроме того, в квартире задержанной обнаружили более серьезное оружие – два гранатомета РПГ-26.

Также "Сегодня" сообщали, что в Киеве мужчина подорвался на гранате вместе с гражданской женой. Подрывник погиб сразу, его сожительница от полученных травм скончалась в больнице через несколько часов.

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