Задержан поджигатель школы в Очакове

Он успел украсть оттуда ноутбук

Фото: ГСЧС в Николаевской области.

В Очакове Николаевской области полиция обнаружила и задержала подростка, который поджег местную школу.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в области, при осмотре места происшествия правоохранители обратили внимание, что в кабинете разбито оконное стекло, а из помещения исчез ноутбук. В течение нескольких часов удалось найти и доставить в отделение вора. Им оказался 16-летний парень, который признался. что устроил поджог, чтобы скрыть кражу.

Ноутбук, украденный из школы Очакова.

Сейчас следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины ("Кража, соединенная с проникновением в помещение"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Как сообщалось, 15 апреля в 06:34 пожарным поступило сообщение о пожаре в одном из классов местной начальной школы на улице Старокрепостной. В ГСЧС выявили следы поджога.

Ранее мы сообщали о пожаре в школе села Салы Житомирской области. Здесь также имел место поджог.

Также в поселке на Черниговщине был выявлен злоумышленник, который угрожал поджогами местными властям, требуя уволить директора местной школы.

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