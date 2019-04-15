Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,71
30,24
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Задержан поджигатель школы в Очакове

Сегодня, 16:33

Он успел украсть оттуда ноутбук

Фото: ГСЧС в Николаевской области
Фото: ГСЧС в Николаевской области.

В Очакове Николаевской области полиция обнаружила и задержала подростка, который поджег местную школу.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в области, при осмотре места происшествия правоохранители обратили внимание, что в кабинете разбито оконное стекло, а из помещения исчез ноутбук. В течение нескольких часов удалось найти и доставить в отделение вора. Им оказался 16-летний парень, который признался. что устроил поджог, чтобы скрыть кражу.

Ноутбук, украденный из школы Очакова.

Сейчас следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины ("Кража, соединенная с проникновением в помещение"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Как сообщалось, 15 апреля в 06:34 пожарным поступило сообщение о пожаре в одном из классов местной начальной школы на улице Старокрепостной. В ГСЧС выявили следы поджога.

Ранее мы сообщали о пожаре в школе села Салы Житомирской области. Здесь также имел место поджог.

Также в поселке на Черниговщине был выявлен злоумышленник, который угрожал поджогами местными властям, требуя уволить директора местной школы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег поджог, школа, николаевская область, Очаков

Вы сейчас просматриваете новость " Задержан поджигатель школы в Очакове". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Массовый поджог "для развлечения": в Полтаве задержали подозреваемого

5 апреля, 17:44

Мужчина поджог шесть автомобилей и объяснил свой поступок желанием "развлечься"

Чуть не сожгли село: в Черкасской области спасатели предотвратили трагедию

2 апреля, 14:46

Сильный ветер и быстрое распространение огня могли привести к большой беде

В Украине готовят "Кровную месть"

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

5 признаков того, что в твоем рационе слишком много сахара

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

"Расползается": свежее фото Крымского моста удивило Сеть

"Научила меня любить": Узелков сделал трогательное признание

''Выуживают все с покупателей'': как обманывают кассиры

Гриценко рассказал, почему Ющенко уволил его из Минобороны

Разоблачение Пеле. Фальшивый Король футбола?

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это
Загрузка...

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

Вчера, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

13 апреля, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

13 апреля, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

13 апреля, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

В США спасли кота-оборотня. Эту породу зафиксировали 9 лет назад

Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли