В Харькове осудили педофила, который развращал детей возле школы
Мужчина демонстрировал половой орган двум девочкам в возрасте 14 и 15 лет
В Харькове суд признал 55-летнего мужчину виновным в развращении несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры № 5 Дмитрий Казак, мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы.
В декабре прошлого года осужденный возле одной из харьковских школ приставал к детям с непристойными предложениями. Только словами извращенец не ограничился – он демонстрировал половой орган двум девочкам в возрасте 14 и 15 лет.
После того, как дети рассказали о произошедшем в школе, один из работников учебного заведения обратился с заявлением к правоохранителям.
Личность развратника установили. Мужчине объявили о подозрении, однако он длительное время скрывался, избегая следственных действий. Его задержали в начале мая этого года в городе Лозовая.
Мужчина уже имел судимость за развращение ребенка. В 2012 году его осудили по ч. 2 ст. 156 УК Украины к пяти годам за решеткой. Назначенное наказание он отбыл и в 2017 году освободился из мест лишения свободы.
Напомним, в Запорожье задержан педофил, насиловавший двухлетнего ребенка. Свои действия он снимал на видео, распространяя контент в закрытых сетях.
Как сообщалось, в Одесской области задержан педофил, изнасиловавший и убивший 11-летнюю девочку.
Тем временем, дочь извращенца, задержанного в Черкасской области, пыталась покончить с собой.
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