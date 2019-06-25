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В Харькове осудили педофила, который развращал детей возле школы

25 июня, 17:15

Мужчина демонстрировал половой орган двум девочкам в возрасте 14 и 15 лет

В Харькове суд признал 55-летнего мужчину виновным в развращении несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры № 5 Дмитрий Казак, мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы.

В декабре прошлого года осужденный возле одной из харьковских школ приставал к детям с непристойными предложениями. Только словами извращенец не ограничился – он демонстрировал половой орган двум девочкам в возрасте 14 и 15 лет.

После того, как дети рассказали о произошедшем в школе, один из работников учебного заведения обратился с заявлением к правоохранителям.

Личность развратника установили. Мужчине объявили о подозрении, однако он длительное время скрывался, избегая следственных действий. Его задержали в начале мая этого года в городе Лозовая.

Мужчина уже имел судимость за развращение ребенка. В 2012 году его осудили по ч. 2 ст. 156 УК Украины к пяти годам за решеткой. Назначенное наказание он отбыл и в 2017 году освободился из мест лишения свободы.

Напомним, в Запорожье задержан педофил, насиловавший двухлетнего ребенка. Свои действия он снимал на видео, распространяя контент в закрытых сетях.


Видео: Сегодня

Как сообщалось, в Одесской области задержан педофил, изнасиловавший и убивший 11-летнюю девочку.

Тем временем, дочь извращенца, задержанного в Черкасской области, пыталась покончить с собой.

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Тег Харьков, педофил, половой орган, извращенец, развращение

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