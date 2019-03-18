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В Харькове патрульный Prius врезался в дерево: трое полицейских госпитализированы

Сегодня, 12:22

В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля Toyota Prius получили телесные повреждения

Фото: railwayz.infо
Фото: railwayz.infо.
В Харькове патрульный Prius врезался в дерево: трое полицейских госпитализированы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f71/625/5c8f71625dba8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f71/625/5c8f71625dba8.jpg Харьков В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля Toyota Prius получили телесные повреждения

Сегодня ночью в 02:10 на перекрестке ул. Ахсарова и просп. Победы в Харькове произошло ДТП с участием патрульного автомобиля.

По информации патрульной полиции, водитель, управляя автомобилем Toyota Prius, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, после чего врезался в дерево.

"В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля Toyota Prius получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу. ДТП оформляла следственно-оперативная группа", – сообщили в патрульной полиции.

Ранее мы писали, что в Харькове четыре человека получили ранения в ДТП с участием автомобиля патрульной полиции, которое произошло около двух часов ночи 4 марта на перекрестке улиц Валентиновской и Гвардейцев Широнинцев. 

Напомним, ранее в Запорожье пьяный водитель, пытаясь сбежать от полиции, попал в ДТП, врезавшись в металлический забор.

Мы также писали, об аварии в Броварах под Киевом, где оперуполномоченный Департамента стратегических расследований Нацполиции сбил насмерть пешехода.

Также сообщалось о трагическом дорожном происшествии в Киеве, где в лобовом столкновении сошлись ZAZ Vida и карета скорой помощи. В результате аварии три человека погибли и еще трое получили ранения.

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Тег ДТП, Toyota Prius, полицейские, патрульные

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