В Харькове патрульный Prius врезался в дерево: трое полицейских госпитализированы
В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля Toyota Prius получили телесные повреждения
Сегодня ночью в 02:10 на перекрестке ул. Ахсарова и просп. Победы в Харькове произошло ДТП с участием патрульного автомобиля.
По информации патрульной полиции, водитель, управляя автомобилем Toyota Prius, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, после чего врезался в дерево.
"В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля Toyota Prius получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу. ДТП оформляла следственно-оперативная группа", – сообщили в патрульной полиции.
Ранее мы писали, что в Харькове четыре человека получили ранения в ДТП с участием автомобиля патрульной полиции, которое произошло около двух часов ночи 4 марта на перекрестке улиц Валентиновской и Гвардейцев Широнинцев.
Напомним, ранее в Запорожье пьяный водитель, пытаясь сбежать от полиции, попал в ДТП, врезавшись в металлический забор.
Мы также писали, об аварии в Броварах под Киевом, где оперуполномоченный Департамента стратегических расследований Нацполиции сбил насмерть пешехода.
Также сообщалось о трагическом дорожном происшествии в Киеве, где в лобовом столкновении сошлись ZAZ Vida и карета скорой помощи. В результате аварии три человека погибли и еще трое получили ранения.
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