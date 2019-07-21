В Харькове поезд сбил пожилого мужчину: пострадавший оказался в реанимации

У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и переломы

Фото: ГУНП в Харьковской области.

В Харькове поезд сбил пожилого мужчину – 68-летний житель областного центра оказался в реанимации городской больницы.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел 20 июля в 6:40 на платформе железнодорожной станции "Харьков-пассажирский" Южной железной дороги.

Мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в отделение реанимации Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи с черепно-мозговой травмой и переломами.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Информация о происшествии была внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта", санкция которой предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области товарный поезд насмерть сбил молодого мужчину. По словам машиниста, парень сидел на рельсах и не реагировал на сигналы локомотива.

Также мы писали, что поезд "Львов-Бахмут" насмерть сбил подростка на велосипеде. От полученных травм парень погиб на месте происшествия.

Кроме того, недавно во Львовской области поезд насмерть сбил мужчину. Инцидент произошел около половины второго ночи: поезд, который двигался в сторону Львова, сбил 44-летнего жителя райцентра Мостиска, который внезапно вышел на пути.

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