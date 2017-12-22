В Харькове показали, как будет выглядеть памятник Людмиле Гурченко

Стало известно, как будет выглядеть памятник знаменитой актрисе и певице Людмиле Гурченко. Фото будущего монумента опубликовал у себя на странице в Facebook мэр Харькова Геннадий Кернес.

"Вот таким будет памятник нашей великой землячке. До лета следующего года установим его по адресу улица Тринклера, 6", – прокомментировал градоначальник.

Кроме этого, Кернес в посту поблагодарил автора памятника – заслуженного художника Украины Катиба Мамедова.

Ранее мы писали о том, что муж Людмилы Гурченко — продюсер Сергей Сенин, прошлой осенью открывший Музей-мастерскую в квартире, в которой прожила свои последние годы легенда кино, решил расстаться с вещами, принадлежавшими актрисе.

Напомним, известный телеведущий Дмитрий Нагиев признался в своих чувствах к Гурченко.

"Конечно, как можно не влюбиться в ее красоту, профессионализм и изящество? Ведь если она проникает в тебя, то всем своим существом дает понять, что ты великолепен, и тебе хочется абсолютно так же отвечать. Мне посчастливилось вдвойне, ведь я не только с ней работал, но и подружился, частенько приходил к ней в гости домой", – рассказал Нагиев.