В Харькове показали, как будет выглядеть памятник Людмиле Гурченко
Монумент планируют установить до лета следующего года
Фото: facebook.com/gennadykernes
Фото: facebook.com/gennadykernes
Фото: facebook.com/gennadykernes
Стало известно, как будет выглядеть памятник знаменитой актрисе и певице Людмиле Гурченко. Фото будущего монумента опубликовал у себя на странице в Facebook мэр Харькова Геннадий Кернес.
"Вот таким будет памятник нашей великой землячке. До лета следующего года установим его по адресу улица Тринклера, 6", – прокомментировал градоначальник.
Кроме этого, Кернес в посту поблагодарил автора памятника – заслуженного художника Украины Катиба Мамедова.
Ранее мы писали о том, что муж Людмилы Гурченко — продюсер Сергей Сенин, прошлой осенью открывший Музей-мастерскую в квартире, в которой прожила свои последние годы легенда кино, решил расстаться с вещами, принадлежавшими актрисе.
Напомним, известный телеведущий Дмитрий Нагиев признался в своих чувствах к Гурченко.
"Конечно, как можно не влюбиться в ее красоту, профессионализм и изящество? Ведь если она проникает в тебя, то всем своим существом дает понять, что ты великолепен, и тебе хочется абсолютно так же отвечать. Мне посчастливилось вдвойне, ведь я не только с ней работал, но и подружился, частенько приходил к ней в гости домой", – рассказал Нагиев.
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