В Харькове показали, как будет выглядеть памятник Людмиле Гурченко

Вчера, 17:55

Монумент планируют установить до лета следующего года


Фото: facebook.com/gennadykernes

Фото: facebook.com/gennadykernes

Фото: facebook.com/gennadykernes

Стало известно, как будет выглядеть памятник знаменитой актрисе и певице Людмиле Гурченко. Фото будущего монумента опубликовал у себя на странице в Facebook мэр Харькова Геннадий Кернес.

"Вот таким будет памятник нашей великой землячке. До лета следующего года установим его по адресу улица Тринклера, 6", – прокомментировал градоначальник.

Кроме этого, Кернес в посту поблагодарил автора памятника – заслуженного художника Украины Катиба Мамедова.

Ранее мы писали о том, что муж Людмилы Гурченко — продюсер Сергей Сенин, прошлой осенью открывший Музей-мастерскую в квартире, в которой прожила свои последние годы легенда кино, решил расстаться с вещами, принадлежавшими актрисе.

Напомним, известный телеведущий Дмитрий Нагиев признался в своих чувствах к Гурченко.

"Конечно, как можно не влюбиться в ее красоту, профессионализм и изящество? Ведь если она проникает в тебя, то всем своим существом дает понять, что ты великолепен, и тебе хочется абсолютно так же отвечать. Мне посчастливилось вдвойне, ведь я не только с ней работал, но и подружился, частенько приходил к ней в гости домой", – рассказал Нагиев.
Харьков, памятник, гурченко

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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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