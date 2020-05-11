В Харькове пропала девушка: фото, приметы

В Харькове пропала Виолетта Ермилова 2006 года рождения. Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области, девушка после ссоры с матерью ушла из дома 9 мая около 18:00 и не вернулась.

Поисками Виолетты занимается Индустриальный отдел полиции.

"Ее приметы: на вид 13-14 лет, высокая, плотного телосложения, длинные русые волосы. Была одета в черные джинсы, серый кардиган, черные кроссовки", – рассказали правоохранители.

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В полиции просят всех, кому известна какая-либо информация о разыскиваемой сообщить в Индустриальный отдел полиции по телефону (0572) 93-31-15 или на номер 102.

Как сообщал сайт "Сегодня", жительницу Одесской области Алину Недову, которая пропала 6 мая, нашли мертвой возле Днестровского лимана. Внешних признаков насилия на теле девушки обнаружено не было, рассказали копы.

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Также ранее ранее в Харьковской области обнаружили мертвой шестилетнюю девочку, которую почти сутки разыскивали в Золочевском районе. Всего в поисках ребенка было задействовано более 500 человек.

Кроме того, ранее в Киеве нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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