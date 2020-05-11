Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Харькове пропала девушка: фото, приметы

11 мая, 05:21

Татьяна Власенко

Девочка поссорилась с мамой

В Харькове пропала Виолетта Ермилова 2006 года рождения. Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области, девушка после ссоры с матерью ушла из дома 9 мая около 18:00 и не вернулась.

Поисками Виолетты занимается Индустриальный отдел полиции.

"Ее приметы: на вид 13-14 лет, высокая, плотного телосложения, длинные русые волосы. Была одета в черные джинсы, серый кардиган, черные кроссовки", – рассказали правоохранители.

Реклама

В полиции просят всех, кому известна какая-либо информация о разыскиваемой сообщить в Индустриальный отдел полиции по телефону (0572) 93-31-15 или на номер 102.

В тренде
Оккупанты на Донбассе нарвались на "ответку" ВСУ: 12 уничтоженных и раненых

Как сообщал сайт "Сегодня", жительницу Одесской области Алину Недову, которая пропала 6 мая, нашли мертвой возле Днестровского лимана. Внешних признаков насилия на теле девушки обнаружено не было, рассказали копы.

Реклама

Также ранее ранее в Харьковской области обнаружили мертвой шестилетнюю девочку, которую почти сутки разыскивали в Золочевском районе. Всего в поисках ребенка было задействовано более 500 человек.

Кроме того, ранее в Киеве нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков девушка Поиск детей

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 10 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 10 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 10 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 10 мая и все подробности из регионовУкраина
"Говорила, что видит дочь насквозь": под Харьковом простились с жестоко убитой 13-летней девочкойХарьков
"Насиловали, избивали и жестоко пытали": под Харьковом похитили 17-летнего парняХарьков
На выходных до +20, а потом похолодание и снег: в Украине резко изменится погода
На выходных до +20, а потом похолодание и снег: в Украине резко изменится погодаУкраина
Красные звезды, советская форма и оружие: как в Харькове отметили День победы (фото и видео)
Красные звезды, советская форма и оружие: как в Харькове отметили День победы (фото и видео)Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...