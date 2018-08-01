В Харькове СБУ задержала бывшего члена "Оплота", который пытался сбежать в Россию

Мужчину подозревают в ряде действий, направленных на дестабилизацию в регионе

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из бывших членов преступной группировки "Оплот", которого считают причастным к организации столкновений в Харьковском городском совете в июне этого года. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

"Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Харькове, когда он готовился выехать в Российскую Федерацию, чтобы укрыться от украинского правосудия", – отметили в СБУ.





По данным ведомства, харьковский тренер по смешанным единоборствам принимал активное участие в массовых столкновениях у Харьковской мэрии, которые произошли 20 июня. В частности, он провоцировал насильственные действия в отношении общественных активистов.

Согласно информации спецслужбы, в прошлом мужчина входил в состав преступной организации "Оплот", а позже стал активным членом организованной группировки, действующей "под прикрытием" ряда местных охранных структур, и участвовал в провокациях, рейдерстве и других действиях по дестабилизации ситуации в регионе.

В настоящее время ведутся неотложные следственно-оперативные действия, выясняются другие лица, причастные к этим правонарушениям.

Напомним, 20 июня молодые люди в футболках "Нацкорпуса" устроили погром на втором этаже здания. Кроме того, они засунули в мусорный бак вышедшего к ним заместителя городского головы Андрея Руденко, прорвались во двор горсовета и там тоже устроили потасовку.

В результате той атаки пострадали четыре сотрудницы мэрии, а заместителю городского головы Андрею Руденко сломали палец.

При этом мэр города Геннадий Кернес расценил погром в горсовете как провокацию, поддержанную полицией с участием представителей областного Управления СБУ Андрея Носача.

"Погром, который сегодня организовали так называемые "активисты", не могу расценить иначе, как провокацию, поддержанную полицией. Полиция наблюдала как бы со стороны. Не вмешивалась. Вероятно, потому, что "активисты", ворвавшиеся в мэрию, были людьми руководителя областного Управления СБУ Носача", – написал он.