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В Бердянске женщина проплыла в море свыше десяти километров на матрасе

15 июля, 18:35

Ее все же спасли

Бердянск
Бердянск. Фото: brd.ua

В Бердянске Запорожской области женщина проплыла на надувном матрасе больше 10 километров в открытом море.

Как пишет ПроБердянск, происшествие случилось сегодня около полудня. Отдыхающая пошла на экстремальное путешествие не по своей воле – ветром её унесло в море далеко от берега. 

Другие отдыхающие, которые увидели как несчастную уносит в море, вызвали спасателей, которые отправились ей навстречу.

По информации заместителя директора КП "Спасательно-водолазная служба" Анатолия Воронина, женщину на матрасе обнаружили в районе Дальней косы. От медицинской помощи она отказалась.

Как сообщалось, в Бердянске отдыхающий, плавая в море, наткнулся на утопленника.

Ранее мы сообщали о похожем случае на озере в Ивано-Франковске, где купальщик, выходя из выходя из воды, случайно наткнулся на тело утонувшей женщины.

Кроме того в Кирилловке Запорожской области на побережье Азовского моря утонул отец четырех детей. Мужчина пытался вытащить детей из моря во время шторма.

Добавим, что с начала текущего года в Украине в водоемах утонули более 600 человек.


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Тег спасатели, женщина, море, Бердянск, азовское море, матрас

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