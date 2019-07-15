В Бердянске женщина проплыла в море свыше десяти километров на матрасе

Ее все же спасли

Бердянск. Фото: brd.ua

В Бердянске Запорожской области женщина проплыла на надувном матрасе больше 10 километров в открытом море.

Как пишет ПроБердянск, происшествие случилось сегодня около полудня. Отдыхающая пошла на экстремальное путешествие не по своей воле – ветром её унесло в море далеко от берега.

Другие отдыхающие, которые увидели как несчастную уносит в море, вызвали спасателей, которые отправились ей навстречу.

По информации заместителя директора КП "Спасательно-водолазная служба" Анатолия Воронина, женщину на матрасе обнаружили в районе Дальней косы. От медицинской помощи она отказалась.

Как сообщалось, в Бердянске отдыхающий, плавая в море, наткнулся на утопленника.

Ранее мы сообщали о похожем случае на озере в Ивано-Франковске, где купальщик, выходя из выходя из воды, случайно наткнулся на тело утонувшей женщины.

Кроме того в Кирилловке Запорожской области на побережье Азовского моря утонул отец четырех детей. Мужчина пытался вытащить детей из моря во время шторма.

Добавим, что с начала текущего года в Украине в водоемах утонули более 600 человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Бердянске женщина проплыла в море свыше десяти километров на матрасе". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"