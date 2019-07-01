В Харькове воры обокрали Апелляционный суд

Добычей злоумышленников стали два компьютера

Воры сорвали решетки и проникли в здание Апелляционного суда Харькова. Фото: Нацполиция

В Основянском районе Харькова обокрали одно помещение городского апелляционного суда, расположенное на площади Героев Небесной Сотни.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, о происшествии стало известно утром 1 июля – в 08:30 в райотдел обратился 40-летний мужчина и рассказал, что злоумышленники ночью демонтировали решетку с окна кабинета на первом этаже.

После этого воры проникли в помещение и похитили два системных блока. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Копы устанавливают все обстоятельства случившегося и решают вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее мы сообщали, что директора Одесского зоопарка и главного специалиста отдела Одесского горсовета поймали на взятке за предоставление в аренду помещений коммунальной собственности. Выяснилось, что директор Одесского зоопарка Игорь Беляков и главный специалист отдела горсовета требовали от предпринимателя три тысячи долларов. За эти средства фигуранты гарантировали беспрепятственное выделение в аренду недвижимости. В помещения предприниматель собирался открыть зоомагазин.

Напомним, сотрудники полиции и Генеральной прокуратуры проводят обыски в департаменте коммунальной собственности мэрии Одессы. Сообщается, что обыски идут на третьем этаже офиса муниципального департамента коммунальной собственности на улице Артиллерийской.

Ранее в Одессе 15 мая прошли обыски в рабочем кабинете и по месте работы директора департамента культуры и туризма Одесского городского советаТатьяны Марковой. Следственные действия проходили в рамках расследования уголовного производства о вымогательстве 50-тысячной взятки у общественной организации "Лавка мастеров".

Также мы писали, что в Кривом Роге на взятке попался глава райсовета. Чиновник обещал директору фирмы заключить договор на сумму 122 тысячи гривен. За это просил 10 процентов "отката" от суммы.

Также сообщалось, что депутата Черниговского горсовета поймали на взятке:

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