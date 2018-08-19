В Харьковской области в результате ДТП с участием экс-чиновника погибли три человека

На автодороге Харьков – Волчанск произошло столкновение автомобилей ВАЗ и Lexus

В Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием экс-чиновника Харьковского горсовета погибли три человека.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, ДТП произошло сегодня, 19 августа, вблизи села Песчаное Волчанского района.

По предварительным данным, на автодороге Харьков – Волчанск произошло столкновение автомобилей ВАЗ и Lexus. По предварительным данным, Lexus двигался по главной дороге со стороны города Харькова в направлении Старого Салтова, а ВАЗ выезжал со второстепенной дороги от села Песчаное. От полученных травм 77-летний водитель и 63-летняя пассажирка ВАЗ погибли на месте. Еще одна 74-летняя пассажирка ВАЗ умерла в машине "скорой помощи".

Водитель Lexus, 1953 года, получил ушиб грудной клетки. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Волчанского отдела полиции.

По информации источника издания, управлял автомобилем Lexus бывший главный архитектор Харькова, фигурант уголовного производства о хищении коммунальных земель по кооперативной схеме Сергей Чечельницкий.

Корреспондент издания позвонил Чечельницкому. "Это огромная неприятность. Я не могу сейчас говорить, извините, пожалуйста", – сказал экс-чиновник, после чего положил трубку.

Напомним, в Cумах в воскресенье, 19 августа, на перекрестке улиц Петропавловской и Перекопской столкнулись Audi и полицейский автомобиль Toyota Prius. По словам очевидцев, в результате аварии пострадало четыре человека, которые в этот момент находились на пешеходном переходе.

Ранее мы писали о том, как в Харькове в темное время суток на улице Веринской автомобиль патрульной полиции протаранил автомобиль скорой помощи.

Также в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие при участии трех полицейских авто Toyota Prius, которые не могли разминуться на парковке.