В Харькове автомобиль насмерть сбил женщину

Сегодня, 16:50

Авария произошла в Слободском районе города

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове легковой автомобиль насмерть сбил женщину. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

ДТП произошло сегодня утром около 09:00 на улице Ньютона в Слободском районе города. По предварительным данным, автомобиль Daewoo под управлением 38-летнего мужчины наехал на женщину-пешехода.                            

В результате аварии 44-летняя женщина от полученных травм скончалась в больнице. Информацию внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. На данный момент работники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Кроме того, мы писали о том, что в течение семи месяцев этого года количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 10 процентов.   
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