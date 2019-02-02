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В Харьковской области микроавтобус протаранил застрявшую в снегу легковушку: есть жертвы

Вчера, 16:00

Троих пострадавших госпитализировали в больницу

Фото: Нацполиция
В Харьковской области микроавтобус протаранил застрявшую в снегу легковушку: есть жертвы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/59e/c72/5c559ec7270ed.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/59e/c72/5c559ec7270ed.jpg Харьков Троих пострадавших госпитализировали в больницу

В Харьковской области микроавтобус Mercedes Sprinter протаранил легковушку, которая застряла в снегу на обочине. Инцидент произошел в субботу, 2 февраля, в 08:00 на трассе "Киев-Харьков Довжанский", сообщает областное управление Нацполиции.

"26-летний водитель автомобиля Mercedes Sprinter не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Таврия, который находился на обочине. В результате столкновения пострадали четыре человека. Одна женщина от полученных травм скончалась на месте. 41-летний мужчина и 46-летняя женщина с травмами различной степени тяжести доставлены в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие на момент аварии находились возле легковушки, пытаясь вытолкнуть ее из сугроба.

Также травму головы получил 26-летний водитель автомобиля Mercedes Sprinter. Водитель автомобиля легковушки и пассажир микроавтобуса за медицинской помощью не обращались.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения и кандидат в президенты Ольга Богомолец, попала в ДТП в Одессе. У нее травмировано  плечо и нога.

Также мы писали, что в Одесской области в результате столкновения маршрутки и легковушки погибла 14-летняя девочка.

Чтобы прекратить катастрофы на дорогах, Верховная Рада поддержала законопроект, который ужесточает ответственность за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Также было предусмотрено наказание за вождение в пьяном виде штрафом в размере до 51 тысячи гривен.

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Тег авария, ДТП, полиция, харьковская область, легковушка

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