В Харьковской области микроавтобус протаранил застрявшую в снегу легковушку: есть жертвы
Троих пострадавших госпитализировали в больницу
В Харьковской области микроавтобус Mercedes Sprinter протаранил легковушку, которая застряла в снегу на обочине. Инцидент произошел в субботу, 2 февраля, в 08:00 на трассе "Киев-Харьков Довжанский", сообщает областное управление Нацполиции.
"26-летний водитель автомобиля Mercedes Sprinter не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Таврия, который находился на обочине. В результате столкновения пострадали четыре человека. Одна женщина от полученных травм скончалась на месте. 41-летний мужчина и 46-летняя женщина с травмами различной степени тяжести доставлены в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие на момент аварии находились возле легковушки, пытаясь вытолкнуть ее из сугроба.
Также травму головы получил 26-летний водитель автомобиля Mercedes Sprinter. Водитель автомобиля легковушки и пассажир микроавтобуса за медицинской помощью не обращались.
Информация о происшествии зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения и кандидат в президенты Ольга Богомолец, попала в ДТП в Одессе. У нее травмировано плечо и нога.
Также мы писали, что в Одесской области в результате столкновения маршрутки и легковушки погибла 14-летняя девочка.
Чтобы прекратить катастрофы на дорогах, Верховная Рада поддержала законопроект, который ужесточает ответственность за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Также было предусмотрено наказание за вождение в пьяном виде штрафом в размере до 51 тысячи гривен.
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