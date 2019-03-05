В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину

От полученных после наезда травм мужчина скончался на месте

Фото: Pixabay

В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e6a/534/5c7e6a5340e8f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e6a/534/5c7e6a5340e8f.jpg 2019-03-05T14:22:00+02:00 Харьков От полученных после наезда травм мужчина скончался на месте

В Харьковской области поезд сбил мужчину. Его тело обнаружили на железнодорожном пути станции, сообщили в пресс-службе полиции области.

Мужчины нашли мертвым 4 марта в 19:21 на железнодорожном пути станции в поселке Высокий. Но его теле эксперт обнаружил повреждения, характерные для травмирования поездом, его направили в морг. На данный момент устанавливается личность погибшего.

"Информация о происшествии зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", – рассказали в полиции.

Напомним, не так давно в Харьковской области под колесами пригородного электропоезда Лозовая – Харьков погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.

Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.

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