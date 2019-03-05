В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину
От полученных после наезда травм мужчина скончался на месте
В Харьковской области поезд сбил мужчину. Его тело обнаружили на железнодорожном пути станции, сообщили в пресс-службе полиции области.
Мужчины нашли мертвым 4 марта в 19:21 на железнодорожном пути станции в поселке Высокий. Но его теле эксперт обнаружил повреждения, характерные для травмирования поездом, его направили в морг. На данный момент устанавливается личность погибшего.
"Информация о происшествии зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", – рассказали в полиции.
Напомним, не так давно в Харьковской области под колесами пригородного электропоезда Лозовая – Харьков погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.
Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.
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