Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,41
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину

Сегодня, 14:22

От полученных после наезда травм мужчина скончался на месте

Фото: Pixabay
В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e6a/534/5c7e6a5340e8f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e6a/534/5c7e6a5340e8f.jpg Харьков От полученных после наезда травм мужчина скончался на месте

В Харьковской области поезд сбил мужчину. Его тело обнаружили на железнодорожном пути станции, сообщили в пресс-службе полиции области.

Мужчины нашли мертвым 4 марта в 19:21 на железнодорожном пути станции в поселке Высокий. Но его теле эксперт обнаружил повреждения, характерные для травмирования поездом, его направили в морг. На данный момент устанавливается личность погибшего.

"Информация о происшествии зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", – рассказали в полиции.

Напомним, не так давно в Харьковской области под колесами пригородного электропоезда Лозовая – Харьков погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.

Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег поезд, мужчина, харьковская область, погибший

Вы сейчас просматриваете новость " В Харьковской области поезд насмерть сбил мужчину". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Житомирской области поезд насмерть сбил юношу

Вчера, 12:06

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются

Во Львове поезд насмерть сбил 21-летнего киевлянина

3 марта, 12:42

Парень был найден мертвым на железнодорожном полотне во Львове

В Харьковской области за сутки поезда насмерть сбили двух человек

1 марта, 10:24

Личности обоих погибших пока что не установлены

В Запорожье мужчина выжил после того, как его сбил поезд

23 февраля, 04:00

Мужчина получил травмы ноги средней тяжести

Швеция озвучила свою версию загадочной гибели группы Дятлова

В Севастополе брутально уничтожили символ русского мира (Видео)

Зеленский сказал, что сделает с Путиным после победы на выборах

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

Мост Путина решил "сбежать" из аннексированного Крыма

Блогер: С первых шагов в политике Зеленский врет

Израильский концерн показал видео испытаний "убийцы С-300"

Кандидат в президенты Литвиненко задекларировала квартиру

Украинцам разрешили не платить за коммуналку

Бориспольский экспресс не пользуется особой популярностью
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Сегодня, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Сегодня, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Вчера, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

3 марта, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Ани Лорак снова собирается замуж?

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство