В Харьковской области поезд насмерть сбил женщину

45-летняя женщина погибла, сбитая товарным поездом

В Харьковской области поезд насмерть сбил женщину. Фото: Нацполиция

В Харьковской области поезд насмерть сбил женщину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/515/fcf/5c8515fcf335d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/515/fcf/5c8515fcf335d.png 2019-03-10T16:06:53+02:00 Харьков 45-летняя женщина погибла, сбитая товарным поездом

В Харьковской области, недалеко от железнодорожной станции "Петровка", на перегоне Прокофьевка товарный поезд насмерть сбил 45-летнюю женщину, которая сидела на шпалах. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"Недалеко от железнодорожной станции "Петровка" на перегоне станции Прокофьевка грузовой поезд во время движения сбил 45-летнюю женщину, которая сидела на шпалах. От полученных травм она скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По данным полиции, машинист локомотива применял звуковой сигнал и экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта". Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Напомним, накануне подобный инцидент произошел в другом районе Харьковской области – в ночь на 8 марта товарный поезд насмерть сбил молодого мужчину. По словам машиниста, парень сидел на рельсах и не реагировал на сигналы локомотива.

Перед этим в Харьковской области под колесами пригородного электропоезда Лозовая – Харьков погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.

Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.

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