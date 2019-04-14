Смертельное ДТП в Ровенской области – мотоциклист скончался в карете скорой помощи
Водитель мотоцикла погиб в карете скорой помощи
В Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Инцидент случился около 23:30 на автодороге в Рокитиняском районе. Полицейские установили, что водитель мотоцикла Viper-150, 43-летний житель села Томашгород, не справился с управлением и упал.
Мотоциклист скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. Согласно врачебному свидетельству, смерть водителя наступила вследствие тромбоза сердца, что и привело к падению с мотоцикла.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Напомним, что в городе Здолбунов Ровенской области случилось дорожно-транспортное происшествие, во время которого БТР протаранил легковой автомобиль. Как оказалось, у военной техники, которая двигалась в колонне, в сопровождении автомобилей ВСП и патрульной полиции, на перекрестке улиц Коперника и Школьной отказали тормоза.
Также в Черновцах водитель несколько сот метров протянул пешехода на капоте своего автомобиля. Это произошло после того, как Mazda врезалась в легковушку, а когда водитель пострадавшей машины вышел осмотреть повреждения, виновник ДТП продолжил движения и поднял мужчину на капот.
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