В Харьковской области во время пожара погибла девятилетняя девочка
Причиной смерти ребенка считают отравление угарным газом
В Харьковской области в результате пожара в Изюмском районе погибла девятилетняя девочка. По предварительным данным, ребенок отравился угарным газом.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, около 4:30 в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что в квартире по соседству произошел пожар.
"После ликвидации очага пожара в доме было обнаружено тело 9-летней девочки. Вероятной причиной ее смерти стало отравление угарным газом", – говорится в сообщении.
По словам соседей, ребенок часто оставался на ночь в одиночестве, поскольку мама работает на предприятии в ночную смену.
Причины пожара устанавливаются. Тело ребенка без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг. Открыто уголовное производство по статье "нарушение требований пожарной безопасности".
Напомним, ранее в Киевской области в результате пожара в частном жилом доме села Синяк Вышгородского района погибли двое детей – 2018 и 2015 годов рождения. Еще один человек был госпитализирован.
Трагедия произошла вечером 7 марта. Огнем была уничтожена крыша дома, перекрытия и домашние вещи на площади 50 квадратных метров. К борьбе с пожаром привлекались 12 человек личного состава ГСЧС и три единицы техники.
Также мы писали о том, что в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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