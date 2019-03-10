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В Харьковской области во время пожара погибла девятилетняя девочка

Сегодня, 18:22

Причиной смерти ребенка считают отравление угарным газом

Фото: Flickr
В Харьковской области во время пожара погибла девятилетняя девочка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/67c/ba1/5c767cba1f8b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/67c/ba1/5c767cba1f8b8.jpg Харьков Причиной смерти ребенка считают отравление угарным газом

В Харьковской области в результате пожара в Изюмском районе погибла девятилетняя девочка. По предварительным данным, ребенок отравился угарным газом.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, около 4:30 в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что в квартире по соседству произошел пожар.

"После ликвидации очага пожара в доме было обнаружено тело 9-летней девочки. Вероятной причиной ее смерти стало отравление угарным газом", – говорится в сообщении.

По словам соседей, ребенок часто оставался на ночь в одиночестве, поскольку мама работает на предприятии в ночную смену.

Причины пожара устанавливаются. Тело ребенка без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг. Открыто уголовное производство по статье "нарушение требований пожарной безопасности".

Напомним, ранее в Киевской области в результате пожара в частном жилом доме села Синяк Вышгородского района погибли двое детей – 2018 и 2015 годов рождения. Еще один человек был госпитализирован.

Трагедия произошла вечером 7 марта. Огнем была уничтожена крыша дома, перекрытия и домашние вещи на площади 50 квадратных метров. К борьбе с пожаром привлекались 12 человек личного состава ГСЧС и три единицы техники.

Также мы писали о том, что в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы. 

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Тег пожар, ребенок, харьковская область

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