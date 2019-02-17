В Харьковской области вспыхнул жилой дом: погибли два человека

Тела погибших во время тушения огня обнаружили спасатели

Фото: Pixabay

В Харьковской области вспыхнул жилой дом: погибли два человека //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/195/d5c/5c4195d5cc7c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/195/d5c/5c4195d5cc7c7.jpg 2019-02-17T11:55:00+02:00 Харьков Тела погибших во время тушения огня обнаружили спасатели

В Харьковской области в частном жилом доме вспыхнул пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили погибших мужчину и женщину, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Жуткий пожар произошел 16 февраля в одноэтажном жилом доме на улице Прилужная в селе Прилипко Волчанского района. Когда на место прибыли спасатели, огонь успел охватить деревянные конструкции перекрытия, а также домашние вещи и мебель на площади около 12 "квадратов". Бойцы ГСЧС оперативно потушили пламя.

"При обследовании внутренних помещений пожарными были обнаружены тела двух погибших: мужчины 1973 и женщины 1962 рождения", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

На данный момент обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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