В Харьковской области вспыхнул жилой дом: погибли два человека
Тела погибших во время тушения огня обнаружили спасатели
В Харьковской области в частном жилом доме вспыхнул пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили погибших мужчину и женщину, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Жуткий пожар произошел 16 февраля в одноэтажном жилом доме на улице Прилужная в селе Прилипко Волчанского района. Когда на место прибыли спасатели, огонь успел охватить деревянные конструкции перекрытия, а также домашние вещи и мебель на площади около 12 "квадратов". Бойцы ГСЧС оперативно потушили пламя.
"При обследовании внутренних помещений пожарными были обнаружены тела двух погибших: мужчины 1973 и женщины 1962 рождения", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.
На данный момент обстоятельства пожара устанавливаются.
Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Харьковской области вспыхнул жилой дом: погибли два человека". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Донецкой области жуткий пожар унес жизни двух человек
Тела погибших во время тушения огня обнаружили спасатели
В Виннице вспыхнул жилой дом: погибли два человека
Тела погибших во время тушения огня обнаружили спасатели