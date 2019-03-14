Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,7
30,18
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Житомирской области поезд насмерть сбил мужчину

Сегодня, 10:48

53-мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте

Фото: Pixabay
В Житомирской области поезд насмерть сбил мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e6a/534/5c7e6a5340e8f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e6a/534/5c7e6a5340e8f.jpg Другие регионы 53-мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте

В Малинском районе Житомирской области поезд сбил мужчину. От полученных травм пешеход-нарушитель скончался на месте, сообщили в пресс-службе полиции области.

Трагедия произошла вечером 13 марта на станции Пристанционное. Под колеса электропоезда сообщением "Дарница – Киев – Львов" попал 53-летний местный житель. Как выяснилось, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

"Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия", – отметили в полиции.

Напомним, что ранее Харьковской области под колесами пригородного электропоезда "Лозовая-Харьков" погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах. По словам машиниста поезда, на рельсах спали двое парней: один из них находился на пути поезда, другой – на смежном. На громкий звуковой сигнал никто не среагировал, а после экстренного торможения поезда товарищ погибшего проснулся.

А в Киеве на вокзале поезд отрезал иностранцу ногу. Гражданин Египта попытался запрыгнуть в поезд, когда состав уже тронулся.

Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег поезд, мужчина, рельсы, наезд, житомирская область, погибший

Вы сейчас просматриваете новость " В Житомирской области поезд насмерть сбил мужчину". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выбежала на рельсы: в Харькове поезд насмерть сбил юную девушку

Сегодня, 00:45

Из-за смертельного происшествия движение поездов остановили приблизительно на два часа

В Киеве на вокзале поезд отрезал мужчине голову

12 марта, 00:24

По предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте

В Харьковской области поезд насмерть сбил женщину

10 марта, 16:06

45-летняя женщина погибла, сбитая товарным поездом

В Харьковской области товарный поезд насмерть сбил человека

9 марта, 11:35

Погибшему мужчине было 25-30 лет

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

Победительница Нацотбора MARUV удивила резкой сменой имиджа

Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman

Вакарчук рассказал, за кого проголосует на выборах президента

Ждем транспортный налог для авто старше 5 лет

"Не только Путин": Порошенко назвал второго врага Украины

Появилось видео громких ”проводов” убитого террориста ”ДНР”

Реакция организаторов Евровидения на отказ Украины от конкурса

Громкий скандал вокруг МО: Гладковский сделал жесткий выпад

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры
Загрузка...

Медреформа на финишной прямой: что успели сделать и что еще впереди

Вчера, 07:00

В системе больше 25 миллионов человек, а в апреле стартует второй этап

Незаконное обогащение: как вернуть наказание для чиновников и депутатов

12 марта, 07:51

Что не понравилось Конституционному суду в статье УК о незаконном обогащении и какая из новых формулировок его устроила бы

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

12 марта, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

12 марта, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

Военкоматов в Украине больше не будет: чем их заменят?