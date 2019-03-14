В Житомирской области поезд насмерть сбил мужчину
53-мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте
В Малинском районе Житомирской области поезд сбил мужчину. От полученных травм пешеход-нарушитель скончался на месте, сообщили в пресс-службе полиции области.
Трагедия произошла вечером 13 марта на станции Пристанционное. Под колеса электропоезда сообщением "Дарница – Киев – Львов" попал 53-летний местный житель. Как выяснилось, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. От полученных травм он скончался на месте ДТП.
"Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия", – отметили в полиции.
Напомним, что ранее Харьковской области под колесами пригородного электропоезда "Лозовая-Харьков" погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах. По словам машиниста поезда, на рельсах спали двое парней: один из них находился на пути поезда, другой – на смежном. На громкий звуковой сигнал никто не среагировал, а после экстренного торможения поезда товарищ погибшего проснулся.
А в Киеве на вокзале поезд отрезал иностранцу ногу. Гражданин Египта попытался запрыгнуть в поезд, когда состав уже тронулся.
Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.
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