В поселке под Харьковом нашли еще одно тело

В Покотиловке за три дня обнаружили второе мертвое тело

В поселке Покотиловка под Харьковом, где 3 ноября нашли убитой 15-летнюю девочку, на одной из улиц обнаружили мертвого мужчину.

Как сообщает издание "Городской дозор", ссылаясь на замначальника пресс-службы областной полиции Оксану Калмыкову, умершему на вид было около 60 лет.

Предположительно, он не имел определенного места жительства, а на его теле не найдено следов насильственной смерти. Кроме того, сообщается, что его личность до сих пор не установлена.

Напомним, 2 ноября в полицию Харькова поступило сообщение об исчезновении 15-летней девочки. К стражам порядка обратилась жительница поселка Бабаи, которая рассказала, что ее дочь отправилась на учебу в областной центр, но домой так и не вернулась.

На розыски подростка были направлены сотрудники районной полиции, которые вскоре обнаружили ее тело в лесопосадке у поселка Покотиловка. Как выяснили эксперты, девушка была изнасилована и задушена. Кроме того, преступник забрал и ее сумку.

В полиции открыли уголовное производство по статьям Уголовного кодекса об убийстве, изнасиловании и разбое. Также был опубликован фоторобот подозреваемого и его приметы.