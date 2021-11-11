Водитель мог быть под наркотиками: всплыли новые детали страшного ДТП в Харькове

Водитель Toyota Land Cruiser, который в Харькове сбил двух детей на пешеходном переходе, мог быть под действием наркотиков. Сейчас его отправили на сдачу соответствующего теста.
Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский на своей странице в Facebook.
Водитель мог быть под наркотиками
Как рассказал Монастырский, водитель ранее привлекался к ответственности по статье 309 за незаконное производство или хранение наркотиков, однако до суда дело не дошло.
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Сейчас нарушителя отправила на сдачу теста, чтобы проверить, был ли он в момент ДТП под действием наркотиков.
Мужчину уже судили
В ГУ НП Харьковской области сообщили, что мужчине 34 года, а в мае он был осужден на три года лишения свободы за кражу с испытательным сроком 1 год.
Что грозит нарушителю?
Сейчас полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Виновнику грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет.
К слову, пострадавшие дети сейчас находятся в больнице.
Что известно о ДТП?
В Харькове произошло еще одно трагическое ДТП. На перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской элитная иномарка Toyota сбила людей, которые шли по пешеходному переходу. В ДТП пострадали 13-летние мальчик и девочка.
Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины крушения Виктор Забашта уточнил Суспильному, что подростки получили ушибы, их травмы не угрожают жизни.
Как выяснил сайт "Сегодня", на место ДТП только что приехали следователи, пострадавших забрала "скорая".
"Пока нет ответа на вопрос о том, пьян или трезв был водитель джипа. Следственно-оперативная группа выясняет",- сообщила нам спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.
При этом в Сети уже пишут, что за рулем был сын депутата, а авто принадлежит местной агрофирме. В частности, об этом сообщили в Telegram-канале "Харьков Life". Кроме того, "Харьков 1654" опубликовал информацию о том, что за час до ДТП водитель "грубо нарушал ПДД, автор видео позвонил в полицию и сообщил об этом, но как видим, его то ли не нашли, то ли не искали".
ДТП с мажором в Харькове
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работали несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что водитель-подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских. Его задержала полиция.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
- 28 октября суд арестовал Николая на 60 суток без права внесения залога.
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