Бекиров может не выдержать этапирования — Денисова

Тяжелобольному Бекирову не обеспечили соответствующий медицинский уход и не допускают независимых врачей

Эдем Бекиров. Архивное фото: Ислям Велиляев / Facebook

Политзаключенному Эдему Бекировым "суд" в Крыму продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 октября, но он может не пережить этапирования.

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в сообщении в Facebook.

"Сегодня "Верховный суд Республики Крым" вновь продлил Эдему Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 октября. Защитники господина Бекирова предоставили все необходимые для изменения меры пресечения на домашний арест документы (по состоянию здоровья, наличие жилья на территории Крыма)/ Однако содержание под стражей упорно продлевают, не обеспечив тяжелобольному человеку соответствующий медицинский уход и не допуская независимых врачей", – подчеркнула она.

15 августа "Верховный суд будет решать, где будет рассматриваться дело по сути — Симферополе или Красноперекопске.

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Но этапирования в Красноперекопск Бекиров по состоянию здоровья может не выдержать, – заметила Денисова. У политзаключенного -І группа инвалидности, критический уровень сахара в крови, гипертония, воспаление поджелудочной, боли в спине, трофическая язва на левой ноге.

"Он уже заявил об объявлении голодовки, если решение о его перемещении в изолятор временного содержания Красноперекопска будет принято. Только давление международного сообщества на РФ может спасти жизнь нашего гражданина", – резюмировала омбудсмен.

Напомним, что Бекиров является одним из крымскотатарских активистов в поселке Новоалексеевка, а его жена Гульнара – член Меджлиса крымскотатарского народа.

Он был задержан 12 декабря 2018 года на въезде в Крым со стороны Чонгара при прохождении паспортного контроля на территории, подконтрольной оккупационным властям, которые обвинили его в незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия и боеприпасов.

Сейчас Бекиров содержится в Симферопольском СИЗО, но его собираются перевести в Красноперекопск. В этом случае активист пригрозил объявить голодовку.

Кроме этого, сообщалось, что его вынуждают дать показания против Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева и Ленура Ислямова о том, что они готовили теракт в Крыму. Инвалиду первой группы Бекирову поставлен ультиматум, цена которого – человеческая жизнь.

Мы также писали, что Бекиров является инсулиновым диабетиком в тяжелом состоянии, которое за время незаконного ареста только ухудшилось:

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