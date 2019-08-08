Бекиров может не выдержать этапирования — Денисова

Политзаключенному Эдему Бекировым "суд" в Крыму продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 октября, но он может не пережить этапирования.
Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в сообщении в Facebook.
"Сегодня "Верховный суд Республики Крым" вновь продлил Эдему Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 октября. Защитники господина Бекирова предоставили все необходимые для изменения меры пресечения на домашний арест документы (по состоянию здоровья, наличие жилья на территории Крыма)/ Однако содержание под стражей упорно продлевают, не обеспечив тяжелобольному человеку соответствующий медицинский уход и не допуская независимых врачей", – подчеркнула она.
15 августа "Верховный суд будет решать, где будет рассматриваться дело по сути — Симферополе или Красноперекопске.
Но этапирования в Красноперекопск Бекиров по состоянию здоровья может не выдержать, – заметила Денисова. У политзаключенного -І группа инвалидности, критический уровень сахара в крови, гипертония, воспаление поджелудочной, боли в спине, трофическая язва на левой ноге.
"Он уже заявил об объявлении голодовки, если решение о его перемещении в изолятор временного содержания Красноперекопска будет принято. Только давление международного сообщества на РФ может спасти жизнь нашего гражданина", – резюмировала омбудсмен.
Напомним, что Бекиров является одним из крымскотатарских активистов в поселке Новоалексеевка, а его жена Гульнара – член Меджлиса крымскотатарского народа.
Он был задержан 12 декабря 2018 года на въезде в Крым со стороны Чонгара при прохождении паспортного контроля на территории, подконтрольной оккупационным властям, которые обвинили его в незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия и боеприпасов.
Сейчас Бекиров содержится в Симферопольском СИЗО, но его собираются перевести в Красноперекопск. В этом случае активист пригрозил объявить голодовку.
Кроме этого, сообщалось, что его вынуждают дать показания против Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева и Ленура Ислямова о том, что они готовили теракт в Крыму. Инвалиду первой группы Бекирову поставлен ультиматум, цена которого – человеческая жизнь.
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