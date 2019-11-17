Чиновник решил спасти 30 медведей от уничтожения оккупантами Крыма

Беслан Цечоев взял на себя решение вопроса обустройства медведей из зоопарков "Тайган" и "Сказка"

/ Фото: Pixabay

Российский чиновник выразил желание спасти бурых медведей, которых владелец зоопарков в оккупированном Крыму буквально приговорил к смерти из-за нерентабельности.

О своем намерении бывший мэр столицы Ингушетии, города Магас, Беслан Цечоев заявил на своей странице в Instagram.

Чиновник напомнил о том, что медведи – "живые существа, наделенные чувствами боли, голода, страха, холода и, однозначно, скорби".

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"Кем будем мы, если допустим гибель 30 медведей? Я намерен спасти их от смерти. В этом мне помогут мои друзья, которые окажут содействие в решении всех вопросов, связанных с обустройством медведей", – заявил Цечоев.

Кроме того, он выразил надежду на запрет в России цирков, назвав их "самой жестокой формой эксплуатации животных, где они лишены всех нормальных условий".

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Как уже сообщалось, ранее владелец сафари-парка "Тайган" под Белогорском и ялтинского зоопарка "Сказка" Олег Зубков, против которого оккупанты Крыма открыли уголовное дело, сообщил, что в целях "оптимизации" были уничтожены несколько десятков вьетнамских свиней, и что такая же судьба может постигнуть десятки медведей, львов и тигров.

Напомним также, что минувшее лето было чрезвычайно жарким, поэтому обитателей Черкасского зоопарка спасали мясным мороженым, душем три раза в день и замороженными фруктами.

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