В Крыму возбудили уголовное дело против владельца зоопарка

/ Фото: Wikipedia

В оккупированном Крыму владелец ялтинского зоопарка "Сказка" Олег Зубков заявил о ситуации, когда оккупационные власти открыли против него уголовное дело.

Об этом пишет Крым.Реалии.

"Российские правоохранители возбудили уголовное дело против собственника парка львов "Тайган" и ялтинского зоопарка "Сказка" Олега Зубкова", – говорится в сообщении.

По словам Зубкова, против него возбудили очередное уголовное дело.

"Сегодня я и мои парки – это "бельмо", которое не вписывается в российский Крым. Мои парки рушат каноны государственных зоопарков России, которые всегда убыточны и дотационны, имеют огромные штаты и скромные коллекции животных. Ну а обо мне говорить вообще нельзя, как о порядочном россиянине и человеке. Ведь я имею наглость по-прежнему, как в украинские времена, говорить и писать то, что думаю! А это, извините, непозволительная роскошь в России... Совмещать в России свободу слова и ведение частного бизнеса долго ещё никому не удавалось", – считает бизнесмен.

Реклама

Также начались полномасштабные проверки налоговой инспекции.

"За пять лет российского Крыма я уже привык жить в подобном режиме, спокойные времена для меня и моих парков вряд ли уже когда-нибудь вернутся, они остались в украинском Крыму", – сообщил Зубков.

По данным СМИ, крымский бизнесмен Олег Зубков поддержал аннексию Крыма Россией, но российские власти не оформляют документы на земельные участки, где находятся зоопарк "Сказка" и Парк львов "Тайган".

За годы аннексии Крыма Зубков посетил более 400 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.

Напомним, по данным украинской Госпогранслужбы, желающих попасть в Крым стало меньше.

Добавим, что в оккупированном Россией Крыму в городе Керчь в районе Аршинцевской косы зафиксировали выбросы неизвестного вещества. Из воды взяли пробы для определения состава вещества. Жителей и гостей города призывают временно воздержаться от купания.

Кроме того, мы писали, что предатели в Крыму нашли "причину", почему Украина должна дать воду. Крымские оккупационные власти заявили, что Днепр принадлежит России.

В свою очередь, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров исключил возможность возобновления поставок воды и света в Крым. По его словам, Украина обязана использовать природные ресурсы, имеющиеся на ее территории, в противостоянии российской агрессии и для освобождения захваченных территорий.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама