Крымский мост находится под постоянной угрозой разрушения: эксперт назвал причины

В районе возведенного россиянами Крымского моста существует большая сейсмологическая опасность из-за подвижного ландшафта, поэтому 19-километровое сооружение подвержено ряду рисков и может быть небезопасен для людей и транспорта. Но для Путина важно то, что это политический проект, который не был реализован во времена СССР, а теперь это якобы сделано.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал экс-министр туризма АРК Александр Лиев.

"Такого плана объект в Крыму обсуждали много лет, и, наверное, большую часть истории Крымского полуострова велись разговоры о Керченском мосте. Даже были попытки его строить. Но самой главной сложностью является то, что там очень подвижный ландшафт. Там существует сложный стык тектонических плит, и в этой связи есть большая сейсмологическая опасность. Природные явления, которые в этом районе постоянно мы наблюдали, должны были быть учтены при проектировании такого моста. Как на самом деле они были учтены в этом конкретном проекте, мне сложно сказать", – отметил он.

Он добавил, что при реализации проекта строители не применяли лучшие современные технологии, новейшие способы дорогостроения, мостостроения, которые на сегодня известны в мире. Также не были привлечены известные мировые компании с опытом возведения подобных сложных строений.

"Конечно же, этого не было. Это была просто российская разработка. При этом она была довольно поспешной и эмоциональной, поскольку подгоняли ежедневно на всех каналах и конструкторов, и строителей", – сказал экс-министр.

По его словам, в этой связи "путинский мост" является скорее политическим проектом Кремля, чем надежным качественным и современным сооружением.

"Может ли это отражаться на качестве моста? Думаю, такой риск есть. Поспешность отражается на качестве, этому еще со школы учили, и, наверное, так и есть. При советской власти острая потребность в таком мосте была решена тем, что Крым был введен в состав Украины, и вся коммуникация АРК (и административная, и транспортная, и т.д.) происходила через два транспортных пути на перешейке материковой части. Транспортное сообщение в советское время было, конечно, гораздо легче совершать через "Аэрофлот", и аэропорт "Симферополь" тогда принимал много рейсов. Поэтому такой острой необходимости в мосте не было. После аннексии Крыма у РФ появилась такая острая необходимость", – напомнил бывший чиновник.

Как добавил экс-министр туризма АРК, на сегодня в оккупированном Крыму рядовые люди находятся под влиянием пропаганды и формируют свое отношение к Крымскому мосту по заданной Россией "правильной" установке.

"Крымчане находятся под очень серьезным воздействием российских СМИ, пропагандистской машины, над которой работают настоящие институты, по круче чем те, которые строят мосты. Эти СМИ формируют мнение крымчан, формируют их страхи, радости. Поэтому то, что пропагандисты запускают в "мясорубку", то потом в виде "фарша" и выходит", – резюмировал Лиев.

Как сообщалось, 8 сентября штормом в акватории Керченского пролива был сорван с якоря плавкран, который находился на якорной стоянке. Экипаж пытался взять судно под контроль, чтобы избежать аварии, но штормовой ветер прибил средство Крымскому мосту на участке между островом Коса Тузла и фарватером. В результате плавкран врезался в опору 227 автодорожной части моста.

Напомним, опасения по поводу того, что Керченский мост, торжественно открытый лично президентом Путиным, обрушится, не "отстояв" свой положенный срок, есть у российских ученых.

Также мы писали, что Украина оспорила незаконное строительство моста в суде. В Верховной Раде при этом сообщили, что Международный суд к концу 2018 года возьмется за Керченский мост. Также Европейский Союз расширил санкционный список, связанный с аннексией Крыма Россией, а также строительством моста через Керченский пролив.