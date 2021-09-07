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ФСБ выбила признания против замглавы Меджлиса

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
7 сентября, 16:23
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Спецслужбы России показали видео якобы с признаниями крымских татар о том, как они подрывали газопровод в Крыму
В ФСБ утверждают, что получили признательные показания по делу о газовой трубе / Коллаж "Сегодня"
В ФСБ утверждают, что получили признательные показания по делу о газовой трубе / Коллаж "Сегодня"

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) утверждает, что против арестованного на два месяца замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова собрано достаточно доказательств. В частности, у них уже есть признательные показания двух фигурантов дела о подрыве газопровода в Крыму 23 августа.

Об этом сообщает агентство Интерфакс.

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ФСБ распространила видео с фрагментами допросов фигурантов дела о диверсии на газопроводе в селе Перевальное, между Симферополем и Ялтой. На видео двое неустановленных мужчин дают признательные показания.

"Нам сказали, что хотят подорвать газовую трубу", – сказал один из них. Он также рассказал, как закладывалась и маскировалась взрывчатка.

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Второй фигурант дела сознался, что принимал участие в диверсии.

Обвинения Джелялова

В ФСБ утверждают, что задержанный 4 сентября Нариман Джелялов связан с подрывом участка газопровода в Крыму. Ему отводится роль посредника, братьев Асана и Азиза Ахтемовых называют непосредственными исполнителями диверсии.

Двое суток ничего не было известно о местонахождении заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова
Двое суток ничего не было известно о местонахождении заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова

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"По указанию одного из руководителей запрещенного "Меджлиса" в июне с.г. исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники ГУР обучили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2000 долларов США. Взрывное устройство конспиративным путём в июле с.г. было доставлено в Крым",- информирует ФСБ.

Украинский след

В ФСБ рассказывают, что организаторами диверсии являются Риза Ягьяев-Велиулаев, у которого якобы есть кураторы – сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" Виктор Зелинский.

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"Указанная диверсия была санкционирована начальником ГУР МО Украины Кириллом Будановым – участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ России",- говорится в заявление российских следователей.

Реакция Киева

В Киеве считают происходящее не более чем очередным преследованием лидеров крымскотатарского народа на оккупированном полуострове.

"В оккупированном РФ Крыму задержанного и подвергшегося пыткам Асана АХТЕМОВА заводят в помещение Киевского районного суда г. Симферополя. Из-за ограды громко по имени окликает его супруга, но Асан не может даже посмотреть в ее сторону – его в течение 2-х суток в отсутствие адвокатской защиты подвергают физическим и психологическим пыткам", – написал у себя на странице в Фейсбук глава Меджлиса Рафат Чубаров.

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  • Напомним, что после оккупации Крыма российские власти запретили деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на полуострове. В Российской Федерации Меджлис, который считается высшим представительным органом крымскотатарского народа, отнесен к числу экстремистских организаций и запрещен с 2016 года.
  • В 2019 году Мониторинговая миссия ООН по правам человека обратилась к Москве с требованием отменить решение о зачислении Меджлиса к экстремистским организациям.
  • В этом году так называемый Верховный суд Крыма приговорил главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова к шести годам тюрьмы за участие в митинге в 2014 году.

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7 сентября 1991. Крымские татары провели пикет на Площади Независимости и в Мариинском парке Киева

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