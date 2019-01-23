Горящие в Черном море танкеры вынесло течением к берегам оккупированного Крыма

Горящие в Черном море суда прекратили дрейфовать

Фото: AFP

Горящие в Черном море танкеры вынесло течением к берегам оккупированного Крыма //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/679/3a9/5c46793a965da.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/679/3a9/5c46793a965da.jpg 2019-01-23T23:30:00+02:00 Крым Горящие в Черном море суда прекратили дрейфовать

Движение к берегу двух танкеров, которые горят в Черном море, в среду вечером приостановлено, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

"Работа идет, ничего страшного не произошло. Дрейф, которому подвергаются эти суда, взят под контроль, и они сейчас находятся в более-менее стабильном состоянии. Спасатели завели швартовый конец на корму одного из двух танкеров – закрепили его на кнехт (это устройство для швартовки)... Они больше к берегу не приближаются", - сказал собеседник.

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Ранее стало известно, что в результате пожара на двух танкерах в Керченском проливе погибли 20 человек.

Ранее мы писали о том, что 12 спасенных человек были доставлены на берег. Они находятся в городской больнице в Керчи. Состояние моряков удовлетворительное.Пожар на обоих танкерах продолжается, сохраняется угроза взрыва, но разлива топлива сейчас в зоне аварии не зафиксировано.

Напомним, что два танкера со сжиженным газом – "Канди" и "Маэстро" – загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль. Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.

Кроме того, стало известно, что один из сгоревших кораблей находился под санкциями США и не смог зайти в порт оккупированного Россией Крыма.

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