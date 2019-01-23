Горящие в Черном море танкеры вынесло течением к берегам оккупированного Крыма
Горящие в Черном море суда прекратили дрейфовать
Движение к берегу двух танкеров, которые горят в Черном море, в среду вечером приостановлено, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
"Работа идет, ничего страшного не произошло. Дрейф, которому подвергаются эти суда, взят под контроль, и они сейчас находятся в более-менее стабильном состоянии. Спасатели завели швартовый конец на корму одного из двух танкеров – закрепили его на кнехт (это устройство для швартовки)... Они больше к берегу не приближаются", - сказал собеседник.
Ранее стало известно, что в результате пожара на двух танкерах в Керченском проливе погибли 20 человек.
Ранее мы писали о том, что 12 спасенных человек были доставлены на берег. Они находятся в городской больнице в Керчи. Состояние моряков удовлетворительное.Пожар на обоих танкерах продолжается, сохраняется угроза взрыва, но разлива топлива сейчас в зоне аварии не зафиксировано.
Напомним, что два танкера со сжиженным газом – "Канди" и "Маэстро" – загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль. Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.
Кроме того, стало известно, что один из сгоревших кораблей находился под санкциями США и не смог зайти в порт оккупированного Россией Крыма.
Вы сейчас просматриваете новость " Горящие в Черном море танкеры вынесло течением к берегам оккупированного Крыма". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На горящих у Керченского пролива судах начали рваться швартовые тросы
Спасатели отмечают, что горящие суда начали двигаться относительно друг друга
Пожар возле Керченского пролива: появилась информация о погибших
Скоро информацию по спасенным и погибшим морякам передадут дипучреждениям Турции и Индии
При пожаре на судах в Керченском проливе погибли четыре гражданина Турции
На танкерах находились 32 гражданина Турции и Индии
Опубликовано новое видео горящих у Керченского пролива танкеров
Возгорание на месте перевалки грузов у входа в Керченский пролив возникло 21 января