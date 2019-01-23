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Опубликовано новое видео горящих у Керченского пролива танкеров

Сегодня, 01:27

Возгорание на месте перевалки грузов у входа в Керченский пролив возникло 21 января

Фото: Следственный комитет РФ
Опубликовано новое видео горящих у Керченского пролива танкеров //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/74d/b6d/5c474db6d0510.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/74d/b6d/5c474db6d0510.jpg Крым Возгорание на месте перевалки грузов у входа в Керченский пролив возникло 21 января

Поисковая операция на месте ЧП с участием двух танкеров — "Канди" и "Маэстро", — которые загорелись в Черном море недалеко от Керченского пролива, приостановлена и продолжится утром. 

В Росморречфлоте отметили, что на месте инцидента продолжается горение сжиженного природного газа, который перевозили суда, передает Керчь.ФМ.

Также Следком РФ опубликовал видео пожара на судах в Черном море.

В этой связи в Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в Росморречфлоте признались, что не надеются найти оставшихся моряков живыми.

Также мы ранее писали о предварительной причине взрыва на одном из судов – моряки могли нарушить технику безопасности при передаче топлива из одного судна на другое. 

Кроме того, по данным Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США загоревшиеся корабли с 2016 года занимались незаконными поставками газа в Сирию.

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