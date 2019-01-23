Опубликовано новое видео горящих у Керченского пролива танкеров
Возгорание на месте перевалки грузов у входа в Керченский пролив возникло 21 января
Поисковая операция на месте ЧП с участием двух танкеров — "Канди" и "Маэстро", — которые загорелись в Черном море недалеко от Керченского пролива, приостановлена и продолжится утром.
В Росморречфлоте отметили, что на месте инцидента продолжается горение сжиженного природного газа, который перевозили суда, передает Керчь.ФМ.
Также Следком РФ опубликовал видео пожара на судах в Черном море.
В этой связи в Следственном комитете России возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что в Росморречфлоте признались, что не надеются найти оставшихся моряков живыми.
Также мы ранее писали о предварительной причине взрыва на одном из судов – моряки могли нарушить технику безопасности при передаче топлива из одного судна на другое.
Кроме того, по данным Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США загоревшиеся корабли с 2016 года занимались незаконными поставками газа в Сирию.
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