В оккупированном Крыму ФСБ задержала украинца
Задержанный якобы находился в розыске в России
На пункте пропуска "Джанкой" в оккупированном Крыму задержали гражданина Украины, который якобы находился в розыске в России. Об этом заявили в Федеральной службе безопасности РФ, передает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Крыму.
Задержанного мужчину подозревают в совершении уголовно наказуемого деяния, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса России (кража, совершенная в крупном размере), пишет издание.
В ФСБ заявили, что за последнюю неделю это уже третий случай, когда пограничники выявили лиц, объявленных в уголовный розыск.
Напомним, силовики в оккупированном Крыму утром во вторник, 30 апреля, устроили обыски в домах двух крымскотатарских активистов – Ролана Османова и Дилявера Бекирова.
Как мы писали ранее, после задержаний и обысков в домах крымских татар под Симферополем оккупанты перевезли арестованных на территорию России – в Ростов-на-Дону.
Как сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информация о перевозке в Россию 23 крымских татар, задержанных на полуострове, подтвердилась.
Кроме того, российские силовики провели массовую облаву на крымскотатарских активистов. В результате были проведены не менее 25 обысков в домах крымских татар якобы по делу радикальной организации "Хизб ут-Тахрир".
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