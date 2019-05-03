В оккупированном Крыму ФСБ задержала украинца

Задержанный якобы находился в розыске в России

ФСБ РФ. Фото: sharij.net.

На пункте пропуска "Джанкой" в оккупированном Крыму задержали гражданина Украины, который якобы находился в розыске в России. Об этом заявили в Федеральной службе безопасности РФ, передает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Крыму.

Задержанного мужчину подозревают в совершении уголовно наказуемого деяния, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса России (кража, совершенная в крупном размере), пишет издание.

В ФСБ заявили, что за последнюю неделю это уже третий случай, когда пограничники выявили лиц, объявленных в уголовный розыск.

Напомним, силовики в оккупированном Крыму утром во вторник, 30 апреля, устроили обыски в домах двух крымскотатарских активистов – Ролана Османова и Дилявера Бекирова.

Как мы писали ранее, после задержаний и обысков в домах крымских татар под Симферополем оккупанты перевезли арестованных на территорию России – в Ростов-на-Дону.

Как сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информация о перевозке в Россию 23 крымских татар, задержанных на полуострове, подтвердилась.

Кроме того, российские силовики провели массовую облаву на крымскотатарских активистов. В результате были проведены не менее 25 обысков в домах крымских татар якобы по делу радикальной организации "Хизб ут-Тахрир".

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