Из Херсонской области в Скадовск отправят 2 тысячи человек в целях профилактики

Сегодня, 17:38

Дети будут учиться в школе и отдыхать в сопровождении родителей и педагогов  

Фото: Facebook/Ruslan Wolf
Фото: Facebook/Ruslan Wolf

Местная власть в Херсонской области в связи с химическими выбросами на заводе "Крымский титан" решила на время отправить детей в курортный город в Скадовск. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) в Twitter.

Решение было принято с целью профилактики и предупреждения возможных негативных последствий для здоровья детей. В Скадовск отправят почти 2000 человек.

"Дети будут учиться в школе и отдыхать с родителями и сопровождающими педагогами. 7 сентября уже отправили 200 человек, 8 сентября – 500 человек", – сообщили в министерстве.

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Напомним, сайт "Сегодня" собрал все подробности химической катастрофы в Крыму. По данным Госпогранслужбы Украины, 3 сентября на админгранице с Крымом было зафиксировано превышение содержания сернистого ангидрида.

Ранее по результатам осмотров жителей Каланчацкого и Чаплинского районов медики обнаружили проблемы у 20 детей. В учебных заведениях приостановлен учебный процесс.
дети, Крым, экологическая катастрофа, скадовск, Херсонская область

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Источник:

"Сегодня"

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