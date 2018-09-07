Выброс "Крымского титана": в Херсонской области приостановили занятия в школах и детских садах

В Херсонской области из-за выбросов на заводе "Крымский титан" на оккупированном полуострове в ряде населенных пунктов приостановили работу в школах и детских садиках, находящихся в зоне возможного поражения. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.

Согласно решению, которое приняли на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, учебный процесс приостановили в школах и детских садах в населенных пунктах Каланчакского и Чаплинского районов области.

Кроме того, комиссия постановила отправить детей из приграничных с Крымом населенных пунктов на оздоровление в лагеря на Черноморском побережье. Также на заседании приняли решение приостановить работу пунктов пропуска "Каланчак", "Чаплинка" в сторону оккупированного полуострова и оборудовать там мобильные медпункты для возможного оказания помощи пострадавшим в случае необходимости.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным исследований, причиной загрязнения в Крыму является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". В соцсетях стали писать жители полуострова, что гибнут животные, а у детей появилась странная болезнь. Люди также возмущены, что оккупанты рекомендуют им чаще обмываться водой, а сами эту воду перекрывают.

В свою очередь Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что причина химической катастрофы в Крыму – обстрел снарядами "Титана" в Армянске. В разведке отметили, что российские военные проводили учения и несколько снарядов попали в объекты титанового и содового заводов.

Ранее мы уже писали о том, что на админгранице с Крымом закроют два КПВВ из-за экологической ситуации.