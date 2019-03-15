Керченский мост привел к нехватке русского осетра

Рыба и без того норовит уплыть в Украину

Пограничники выпустили пойманного браконьерами осетра. Фото: ГПСУ

Керченский мост привел к нехватке русского осетра //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7cd/f5b/5c77cdf5b94c0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7cd/f5b/5c77cdf5b94c0.jpg 2019-03-15T12:35:00+02:00 Крым Рыба и без того норовит уплыть в Украину

Строительство Керченского моста неожиданном образом сказалось на дефиците мальков осетра, необходимых для зарыбления реки Дон.

Как сообщает donnews.ru, руководство Азовского бассейнового филиала "Росморпорта" вступило в спор с Росрыболовством из-за вопроса, какую рыбу стоит выпускать в Дон. В Москве требуют осетра и лосося, однако выполнить задачу не представляется возможным.

Как пояснил и. о. директора филиала Андрей Вахрушев, проведение дноуглубительных работ является одной из задач "Росморпорта". Считается, что такая деятельность может наносить рыбе так называемый "не предотвращаемый вред". Поэтому после проведения дноуглубления "Росморпорт" обязан по закону компенсировать нанесённый ущерб, закупая и выпуская в Дон молодь рыбы.

— Мы были намерены выпустить леща и сазана, — говорит Вахрушев. — Но Росрыболовство выдвинуло требования по выпуску молоди черноморского лосося и русского осетра. В 2018 году мы неоднократно уведомляли их о том, что выполнить это невозможно ввиду отсутствия на рыбоводных заводах Ростовской области необходимого количества молоди осетра и лосося. Но выпуск леща и сазана нам так и не согласовали.

По его словам, дефицит молоди в первую очередь связан со строительством Крымского моста и Багаевского гидроузла. По всей видимости, подрядчики этих объектов скупили всю рыбу, чтобы также выполнить требования закона о компенсации ущерба.

В свою очередь бывший министр сельского хозяйства Ростовской области Вячеслав Василенко полагает, что требования по выпуску русского осётра в принципе выглядит странно.

— У нас есть Донской осетровый завод в Семикаракорске. Но мы там сейчас уменьшаем долю осетра. Почему? Да потому что он уходит к нашим братьям {имеется ввиду акватория Азовского моря, принадлежащая Украине} и живёт там до 8 лет. Они его там и ловят. Зачем нам это нужно? — заявил Василенко.

Как отмечает издание, осетровых в Дон выпускают уже несколько лет каждый год, однако ни в реке, ни на рынках этой рыбы больше явно не стало.

Как сообщалось, экс-командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, считает, что России нужен Керченский мост для того, чтобы закрыть для Украины проход через Керченский пролив и устроить экономическую блокаду портов.

Такжеэксперты обнаружили на Керченском мосту три критических участка, где существуют проблемы с опорами.

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