Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,76
30,32
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Крыма

"Призрак" в Керченском проливе: появились необычные фото Крымского моста

Сегодня, 16:48

Туман и полный штиль в море стерли горизонт, и получилась любопытная картина с незаконным объектом оккупантов

Фото: Керчь.Инфо
Фото: Керчь.Инфо.
"Призрак" в Керченском проливе: появились необычные фото Крымского моста //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fdd/786/5c7fdd7863d06.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fdd/786/5c7fdd7863d06.jpg Крым Туман и полный штиль в море стерли горизонт, и получилась любопытная картина с незаконным объектом оккупантов

Опубликованы новые фото Крымского моста. Керченский пролив окутал густой туман, и получилось, будто незаконно построенный россиянами объект "завис в воздухе".

Соответствующие фото опубликованы сайтом Керчь.Инфо.

На фото можно увидеть, как туман и полный штиль в море стерли горизонт. Небо и море словно слились, а сам мост стал "призрачным". Не видео было и проходящих судов, которые замерли на якорных стоянках, ожидая, когда рассеется туман.

Как мы писали на днях, на строительстве Керченского моста у россиян случилось новое ЧП. Проблемы возникли вблизи населенного пункта Багерово. Там повсюду видны разрытые траншеи, на которых в данный момент ведутся работы по замене водовода, с которым приключилась беда.

Напомним, в январе у оккупантов были проблемы при строительстве Крымского моста. Железнодорожникам по техническим причинам нужно было соорудить насыпь, но это перекрывало бы существующую дорогу Керчь — Багерово. Существовала угроза разрыва прямого транспортного сообщения между пгт Багерово, другими населенными пунктами и Керчью.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" заслуженный архитектор Украины, эксперт по градостроительным вопросам Андрей Миргородский называл основные причины постоянных проблем объекта. Мостовая конструкция подвержена серьезным рискам из-за поспешности при строительстве и опасной зоны, считает он.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег туман, Керченский пролив, Керченский мост, Крымский мост

Вы сейчас просматриваете новость " "Призрак" в Керченском проливе: появились необычные фото Крымского моста". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия пустит пассажирские поезда по Керченскому мосту в Крым: названа дата

22 февраля, 10:04

Оккупанты собираются раньше запланированного начать продажу билетов на первый пассажирский состав

В США объяснили, зачем Россия построила Керченский мост

11 февраля, 06:38

Американский генерал считает, что небольшая высота объекта – это не ошибка проектировщиков

У РФ новая беда – движение по Керченскому мосту под угрозой: опубликованы фото и документ

31 января, 14:00

Российская компания так построила подъездную дорогу, что она начала рассыпаться

Суда могут сесть на мель: из-за Керченского моста появилась новая проблема

30 января, 10:22

В портах Керчи забили тревогу – мост оккупантов создал новые беды и может "убить" морскую отрасль

Мыться каждый день - вредно

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

​Какую кровь предпочитают комары?

Льготникам перестали выдавать "карточку киевлянина": что известно

Вступил в силу закон о валюте: что стоит знать украинцам?

Опухоли головного мозга: первые симптомы

В России ждала тюрьма: "глава ЦИК ДНР" сдался Украине

Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком

Неожиданное заявление: Зеленский хочет встречи с Путиным

В Украине новые правила для абонентов предоплаченной связи
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Вчера, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Вчера, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Наращивание ракетной мощи для Украины: мечта или реальность

4 марта, 07:51

США предложили Украине восстановить свои ракеты средней дальности: возможно ли это

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

4 марта, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Стало известно о последних днях умершей от рака Любови Полищук