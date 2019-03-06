"Призрак" в Керченском проливе: появились необычные фото Крымского моста
Туман и полный штиль в море стерли горизонт, и получилась любопытная картина с незаконным объектом оккупантов
Опубликованы новые фото Крымского моста. Керченский пролив окутал густой туман, и получилось, будто незаконно построенный россиянами объект "завис в воздухе".
Соответствующие фото опубликованы сайтом Керчь.Инфо.
На фото можно увидеть, как туман и полный штиль в море стерли горизонт. Небо и море словно слились, а сам мост стал "призрачным". Не видео было и проходящих судов, которые замерли на якорных стоянках, ожидая, когда рассеется туман.
Как мы писали на днях, на строительстве Керченского моста у россиян случилось новое ЧП. Проблемы возникли вблизи населенного пункта Багерово. Там повсюду видны разрытые траншеи, на которых в данный момент ведутся работы по замене водовода, с которым приключилась беда.
Напомним, в январе у оккупантов были проблемы при строительстве Крымского моста. Железнодорожникам по техническим причинам нужно было соорудить насыпь, но это перекрывало бы существующую дорогу Керчь — Багерово. Существовала угроза разрыва прямого транспортного сообщения между пгт Багерово, другими населенными пунктами и Керчью.
Ранее в комментарии сайту "Сегодня" заслуженный архитектор Украины, эксперт по градостроительным вопросам Андрей Миргородский называл основные причины постоянных проблем объекта. Мостовая конструкция подвержена серьезным рискам из-за поспешности при строительстве и опасной зоны, считает он.
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