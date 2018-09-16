КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" возобновили работу

Пункты могут быть вновь закрыты в случае ухудшения экологической ситуации

КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" в субботу утром возобновили свою работу. Операции по осуществлению пропуска лиц и транспорта через админграницы пограничники Херсонского отряда начали в 10.00.

Как сообщалось, для сохранения жизни и здоровья граждан, которые направлялись через КПВВ и персонала Госпогранслужбы из-за опасной экологической ситуации на заводе "Титан" на территории временно оккупированного Крыма, было принято решение о временном прекращении работы этих контрольных пунктов

В Госпогранслужбе отметили, что в случае ухудшения ситуации и возникновения угрозы жизни и здоровью мирного населения может снова быть принято отдельное решение о прекращении осуществления пропуска граждан через КПВВ.

Накануне возобновления работы КПВВ из Армянска пришли сообщения о новой химической катастрофе – люди пожаловались на резкое ухудшение самочувствия и проблемы с дыханием.

Напомним, ранее на заседании СНБО президент Петр Порошенко назвал экологической катастрофой выброс химических веществ на территории оккупированного Крыма и призвал создать международную комиссию, чтобы это остановить.