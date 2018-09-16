КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" возобновили работу

Сегодня, 00:51

Пункты могут быть вновь закрыты в случае ухудшения экологической ситуации


КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" в субботу утром возобновили свою работу. Операции по осуществлению пропуска лиц и транспорта через админграницы пограничники Херсонского отряда начали в 10.00.

Как сообщалось, для сохранения жизни и здоровья граждан, которые направлялись через КПВВ и персонала Госпогранслужбы из-за опасной экологической ситуации на заводе "Титан" на территории временно оккупированного Крыма, было принято решение о временном прекращении работы этих контрольных пунктов

В Госпогранслужбе отметили, что в случае ухудшения ситуации и возникновения угрозы жизни и здоровью мирного населения может снова быть принято отдельное решение о прекращении осуществления пропуска граждан через КПВВ.

Накануне возобновления работы КПВВ из Армянска пришли сообщения о новой химической катастрофе – люди пожаловались на резкое ухудшение самочувствия и проблемы с дыханием.

Напомним, ранее на заседании СНБО президент Петр Порошенко назвал экологической катастрофой выброс химических веществ на территории оккупированного Крыма и призвал создать международную комиссию, чтобы это остановить.
возобновление, пропускной режим, Каланчак, Чаплинка, кпвв

Вы сейчас просматриваете новость "КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" возобновили работу". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: facebook.com/pressjfo.news

КПВВ "Станица Луганская" возобновил свою работу после реконструкции

8 Сентября, 21:37

На пункте созданы условия для комфортного пересечения линии разграничения людьми с ограниченными возможностями, детьми, больными, беременными

Крым

фото из открытых источников

На админгранице с Крымом закрывают два КПВВ из-за экологической ситуации

6 Сентября, 20:55

Пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом можно будет только через КПВВ "Чонгар"
Загрузка...
Загрузка...