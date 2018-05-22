Масштабное ДТП в Крыму: появилось видео и новые подробности

После аварии одна из пострадавших остается в тяжелом состоянии

После масштабного ДТП в оккупированном Крыму, который устроил пьяный полицейский под Ялтой, одна из пострадавших остается в тяжелом состоянии, а восьмилетнюю девочку после оказания помощи выписали из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе оккупационного министерства здравоохранения полуострова.

"Женщина, которая была госпитализирована в травматологию ялтинской городской больницы, находится в стабильно тяжелом состоянии. Решается вопрос о ее транспортировке в Симферополь, если будет такая необходимость", – передает Крыминформ.

В свою очередь, девочка, получившая в ДТП легкие травмы, уже выписана из больницы: "По состоянию на 8:00 восьмилетнюю девочку выписали".

Между тем, в сети появилось видео, снятое на месте смертельной аварии случайным очевидцем с помощью видеорегистратора.

Напомним, ранее в Чернигове водитель внедорожника сбил 11-летнего мальчика-велосипедиста и скрылся с места происшествия. Предположительно, водитель был в состоянии наркотического опьянения. Ребенка госпитализировали: сейчас он находится в реанимации.

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