В Ялте фотографов с обезьянками "крышуют" полиция и депутаты

Об этом сам мэр сказал

Фото: Примечания.

Глава оккупационной администрации Ялты Алексей Челпанов посетовал, что в структурах власти и городского управления МВД есть сотрудники, которые способствуют работе фотографов с животными на набережной.

Об этом он сказал сегодня на оперативно-хозяйственном совещании, передает Ялта 24.

"Ситуация не меняется не потому, что полиция и муниципальный контроль не борются с этим явлением, а потому, вынужден констатировать, что те, кто занимается организацией подобного вида мероприятий, имеют дружеские и товарищеские связи в администрации и в МВД. Эти самые люди (ред. – из администрации и МВД) успокаивают и подсказывают, как нужно сделать так, чтобы они (ред. – фотографы с животными) существовали до сегодняшнего дня. Одной рукой мы боремся, и в то же время те, кто находятся возле нас, умышленно оказывают содействие (ред. – фотографам с животными)", – посетовал Челпанов.

Градоначальник еще раз акцентировал: "Эти люди присутствуют в администрации, в МВД, а также и в депутатском корпусе".

В свою очередь глава департамента муниципального контроля Руслан Осипчук в ходе своего отчета на совещании заметил, что у МВД и мунконтроля сегодня "не хватает функционала для изъятия животных".

Между тем, как пишут Примечания, в Судаке на днях в поликлинику обратились двое пострадавших от укусов обезьян. Это были ребенок (4-5 лет) и беременная женщина. Оба происшествия произошли на пересечении Кипарисовой аллеи и набережной г. Судака, где предлагают свои услуги фотографы с животными, в данном случае с обезьяной.

По словам пострадавших, фотографироваться они не собирались — обезьяна просто напала на ребенка. Ту же ситуацию описала беременная женщина: люди просто предлагают поздороваться с обезьянкой и сажают животное без разрешения на плечо, фотографируя, а потом требуя деньги.

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