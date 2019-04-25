Обыски в Крыму: оккупанты снова пришли к крымскотатарским активистам
Оккупанты увезли крымскотатарского активиста на допрос
В аннексированном Крыму оккупанты провели обыск дома крымскотатарского активиста Дилявера Алимова в селе Дубки Симферопольского района. Об этом сообщили в правозащитной организации "Крымская солидарность".
"По предварительной информации по ул. Раздерина, с. Дубки Симферопольского района на данный момент производятся следственные мероприятия в доме участника "поляны протеста" Дилявера Алимова", — отметили правозащитники.
Также сообщается, что обыски начались в шесть часов утра.
"Во дворе люди в камуфляже и в масках, с нашивками "СОБР" (специальный отряд быстрого реагирования. – Ред.)", – сообщил на своей странице в Facebook очевидец, активист Ахмад Рустем-оглу.
Позже стало известно, что обыск завершился тем, что Алимова увезли в Симферополь якобы для дачи показаний, хотя он и не был задержан.
Напомним, в конце марта оккупанты устроили начали массовые обыски крымских татарна полуострове – люди в военной форме оцепили поселок и провели повальные обыски в каждом доме.
В ходе облавы задержали более 20 человек, которых якобы подозревают в участии в запрещенной в РФ религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".
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