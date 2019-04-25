Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,59
29,81
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Крыма

Обыски в Крыму: оккупанты снова пришли к крымскотатарским активистам

Сегодня, 11:34

Оккупанты увезли крымскотатарского активиста на допрос

Оккупанты обыскивали дом участника акций протеста
Оккупанты обыскивали дом участника акций протеста. Фото: Facebook

В аннексированном Крыму оккупанты провели обыск дома крымскотатарского активиста Дилявера Алимова в селе Дубки Симферопольского района. Об этом сообщили в правозащитной организации "Крымская солидарность".

"По предварительной информации по ул. Раздерина, с. Дубки Симферопольского района на данный момент производятся следственные мероприятия в доме участника "поляны протеста" Дилявера Алимова", — отметили правозащитники.

Также сообщается, что обыски начались в шесть часов утра.

"Во дворе люди в камуфляже и в масках, с нашивками "СОБР" (специальный отряд быстрого реагирования. – Ред.)", – сообщил на своей странице в Facebook очевидец, активист Ахмад Рустем-оглу.

Позже стало известно, что обыск завершился тем, что Алимова увезли в Симферополь якобы для дачи показаний, хотя он и не был задержан.

Напомним, в конце марта оккупанты устроили начали массовые обыски крымских татарна полуострове – люди в военной форме оцепили поселок и провели повальные обыски в каждом доме.

В ходе облавы задержали более 20 человек, которых якобы подозревают в участии в запрещенной в РФ религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Крым, крымские татары, оккупанты, обыски

Вы сейчас просматриваете новость " Обыски в Крыму: оккупанты снова пришли к крымскотатарским активистам". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В оккупированном Крыму мертвые туши дельфинов продают на рынке (18+)

Вчера, 13:54

Мертвые туши валяются прямо на пляжах полуострова

Российские силовики опрашивают выезжающих из Крыма украинцев, будут ли те голосовать

21 апреля, 16:33

В настоящее время линию соприкосновения пересекли более 17 000 человек

Показала легкомысленность русских девушек: эксперимент Медведевой

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

В одной из криворожских шахт обнаружили артефакты

Королёва удивила своей фигурой

Больно смотреть: В соцсетях показали ж/д вокзал в Донецке. Фото

Шевченко назвал имена топ-5 игроков в истории футбола

Прогулки каждый день: сколько нужно ходить для похудения

Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница

В Киеве полиция пошла на штурм захваченного спорткомплекса

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Забирайте кожаные кроссовки ECCO практически по себестоимости

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

Вчера, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Вчера, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

23 апреля, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

23 апреля, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Звезды, для которых неудачная пластика стала роковой

10 певиц, от которых в 2000-е поклонники сходили с ума

Как новичку быстро научиться подтягиваться на турнике?