Обыски в Крыму: оккупанты снова пришли к крымскотатарским активистам

Оккупанты увезли крымскотатарского активиста на допрос

Оккупанты обыскивали дом участника акций протеста. Фото: Facebook

В аннексированном Крыму оккупанты провели обыск дома крымскотатарского активиста Дилявера Алимова в селе Дубки Симферопольского района. Об этом сообщили в правозащитной организации "Крымская солидарность".

"По предварительной информации по ул. Раздерина, с. Дубки Симферопольского района на данный момент производятся следственные мероприятия в доме участника "поляны протеста" Дилявера Алимова", — отметили правозащитники.

Также сообщается, что обыски начались в шесть часов утра.

"Во дворе люди в камуфляже и в масках, с нашивками "СОБР" (специальный отряд быстрого реагирования. – Ред.)", – сообщил на своей странице в Facebook очевидец, активист Ахмад Рустем-оглу.

Позже стало известно, что обыск завершился тем, что Алимова увезли в Симферополь якобы для дачи показаний, хотя он и не был задержан.









Напомним, в конце марта оккупанты устроили начали массовые обыски крымских татарна полуострове – люди в военной форме оцепили поселок и провели повальные обыски в каждом доме.

В ходе облавы задержали более 20 человек, которых якобы подозревают в участии в запрещенной в РФ религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

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