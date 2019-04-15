Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,71
30,24
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Крыма

В аннексированном Крыму боевики обыскали мечеть и задержали имама

Сегодня, 19:47

Настоятеля якобы подозревают в экстремизме

Фото: nikvesti.com
Фото: nikvesti.com.

В аннексированном боевиками Крыму российские силовики обыскали мечеть в селе Штурмовое вблизи Севастополя и задержали их настоятеля Рустема Абилева. Об этом сообщает подконтрольное оккупационной власти агентство "Крыминформ" со ссылкой на ФСБ.

"Следственные мероприятия сначала проводились в мечети, имамом которой является Абилев, затем силовики проехали к дому Рустема Абилева", - говорится в сообщении.

"Власти" якобы подозревают уроженца Узбекистана в публичных призывах к экстремистской деятельности. Отмечается, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 280 УК России — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

"Установлено, что уроженец Узбекистана 1984 года рождения, будучи лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений", — сообщили в ФСБ.

Боевики утверждают, что в ходе закрытых занятий он проводил идеологическую обработку, привлекая к экстремистской деятельности новых прихожан.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии, по месту жительства подозреваемого изъяты запрещенная литература, документы, компьютерная техника, средства связи и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела", — сообщают в ФСБ.

С начала аннексии украинского Крыма в 2014 году Россия проводит последовательную политику давления на крымских татар за их проукраинскую позицию. Российские силовики регулярно приходят с обысками в их дома, крымских татар арестовывают и судят по сфабрикованным обвинениям в якобы "терроризме" и "экстремизме".

Так, в конце марта боевики начали массовые обыски крымских татарна полуострове. Одновременно обыски проводили по 25 адресам.

В ходе обысков задержали 20 человек. Этих людей якобы подозревают в участии в запрещенной в РФ религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Крым, ФСБ, боевики, мечеть, имам

Вы сейчас просматриваете новость " В аннексированном Крыму боевики обыскали мечеть и задержали имама". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Боевики запросили режим тишины и пошли в атаку: подробности боя на Донбассе

Сегодня, 15:17

Противник под прикрытием вывоза тела из населенного пункта цинично нарушил договоренность и пустил в ход пехоту

Керченский мост никто не открывал: эксперт указал на опасную халатность россиян

Вчера, 05:00

Ученый считает, что мост сам по себе должен рухнуть, а оккупанты еще и нарушили важное правило

На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

Сегодня, 07:18

Потерь среди украинских военнослужащих нет

ВСУ устроили боевикам бомбардировку и нанесли урон: видео удара с беспилотника

Сегодня, 11:11

Воины ООС дали жесткую "ответку" противнику, который применял свои дроны против украинской армии

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Второй тур выборов: Зеленского поддержал Шевченко

Раскрыты характеристики нового ракетного комплекса "Нептун"

Видео танцующей гимнастки собрало более 30 миллионов просмотров

Шулявский мост "завел" Instagram

Как избавиться от пигментных пятен навсегда?

Девушка восходящей звезды российского футбола сногсшибательна

Япония открыла самое большое в истории месторождение металлов

Известный российский певец обвинил путинский режим

Билборды с Порошенко и "концом": полиция ищет владельцев
Загрузка...

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

Вчера, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

13 апреля, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

13 апреля, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

13 апреля, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

''Спасла эфир'': выступление Кароль на шоу Голос вызвало восторг

Жена украинского кума Путина стала моделью известного дизайнера

Кети Топурия: «Я его очень сильно любила»