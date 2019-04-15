В аннексированном Крыму боевики обыскали мечеть и задержали имама

Настоятеля якобы подозревают в экстремизме

Фото: nikvesti.com.

В аннексированном боевиками Крыму российские силовики обыскали мечеть в селе Штурмовое вблизи Севастополя и задержали их настоятеля Рустема Абилева. Об этом сообщает подконтрольное оккупационной власти агентство "Крыминформ" со ссылкой на ФСБ.

"Следственные мероприятия сначала проводились в мечети, имамом которой является Абилев, затем силовики проехали к дому Рустема Абилева", - говорится в сообщении.

"Власти" якобы подозревают уроженца Узбекистана в публичных призывах к экстремистской деятельности. Отмечается, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 280 УК России — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

"Установлено, что уроженец Узбекистана 1984 года рождения, будучи лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений", — сообщили в ФСБ.

Боевики утверждают, что в ходе закрытых занятий он проводил идеологическую обработку, привлекая к экстремистской деятельности новых прихожан.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии, по месту жительства подозреваемого изъяты запрещенная литература, документы, компьютерная техника, средства связи и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела", — сообщают в ФСБ.

С начала аннексии украинского Крыма в 2014 году Россия проводит последовательную политику давления на крымских татар за их проукраинскую позицию. Российские силовики регулярно приходят с обысками в их дома, крымских татар арестовывают и судят по сфабрикованным обвинениям в якобы "терроризме" и "экстремизме".

Так, в конце марта боевики начали массовые обыски крымских татарна полуострове. Одновременно обыски проводили по 25 адресам.

В ходе обысков задержали 20 человек. Этих людей якобы подозревают в участии в запрещенной в РФ религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

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