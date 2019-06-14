Оккупанты устроили на аварийном Керченском мосту новую пропагандистскую акцию

На первом железнодорожном пути незаконно построенного моста завершили прокладку рельсов







В аннексировавшей Крымский полуостров России сообщили о присоединении к Керченскому мосту первой железнодорожной колеи, на строительство которой из-за ошибки в проектировании не хватило денег.

"Строители завершили прокладку рельсов на первом пути самого длинного в Европе и России Крымского моста. В этом направлении поезда пройдут от Крыма до материка", – заявили на странице МИД РФ в Twitter.

В день завершения строительства по железной дороге прошел тепловоз с вагонами, загруженными щебнем.

Напомним, в прошлом октябре от незаконно построенного Россией моста отвалилась часть – железнодорожный пролет свалился в море, попутно повредив еще одну часть конструкции. Авария произошла из-за домкрата, который якобы был установлен на четыре никак не закрепленных между собой листа железа. В итоге домкрат поехал в сторону и произошло обрушение пролета.

Кроме того, архитектор Георгий Духовичный рассказал сайту "Сегодня", почему строительство Керченского моста было, по большому счету, политической авантюрой Кремля, нежели реализацией целесообразного и прочного инфраструктурного проекта с применением современных передовых строительных технологий.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Оккупанты устроили на аварийном Керченском мосту новую пропагандистскую акцию". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"