Оккупанты устроили на аварийном Керченском мосту новую пропагандистскую акцию
На первом железнодорожном пути незаконно построенного моста завершили прокладку рельсов
В аннексировавшей Крымский полуостров России сообщили о присоединении к Керченскому мосту первой железнодорожной колеи, на строительство которой из-за ошибки в проектировании не хватило денег.
"Строители завершили прокладку рельсов на первом пути самого длинного в Европе и России Крымского моста. В этом направлении поезда пройдут от Крыма до материка", – заявили на странице МИД РФ в Twitter.
В день завершения строительства по железной дороге прошел тепловоз с вагонами, загруженными щебнем.
Напомним, в прошлом октябре от незаконно построенного Россией моста отвалилась часть – железнодорожный пролет свалился в море, попутно повредив еще одну часть конструкции. Авария произошла из-за домкрата, который якобы был установлен на четыре никак не закрепленных между собой листа железа. В итоге домкрат поехал в сторону и произошло обрушение пролета.
Кроме того, архитектор Георгий Духовичный рассказал сайту "Сегодня", почему строительство Керченского моста было, по большому счету, политической авантюрой Кремля, нежели реализацией целесообразного и прочного инфраструктурного проекта с применением современных передовых строительных технологий.
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