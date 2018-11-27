Оккупанты в Крыму "арестовали" 12 захваченных украинских моряков

Вчера, 20:01

Адвокаты намерены обжаловать это решение так называемого "суда"

Один из захваченных украинских моряков. Фото: AFP
Один из захваченных украинских моряков. Фото: AFP

Адвокаты незаконно захваченных россиянами украинских моряков обжалуют решение "суда" об их аресте.

"Мы не согласны с таким решением, считаем, что оно необоснованно, незаконно. Вынесено не на основе как норм российского законодательства, так и норм международного права. В течение трех суток защита будет подавать апелляционную жалобу на данное незаконное решение "суда", – сказал Айдер Азаматов, адвокат моряка Юрия Будзыло. О таком же намерении заявили адвокаты других моряков.

Ранее "Киевский районный суд" оккупированного Симферополя арестовал 12 из 24 захваченных украинских моряков. Под арестом до 25 января останутся Владимир Варымез, Виктор Беспальченко, Владимир Терещенко, Андрей Опрыско, Юрий Будзыло, Сергей Цыбизов, Михаил Власюк, Сергей Попов, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Роман Мокряк, Владислав Костышин.

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что среди захваченных россиянами украинских моряков четверо имеют ранения, один находится в тяжелом состоянии. Об 

"Мы считаем ребят военнопленными, захваченными российскими сомалийскими пиратами в нейтральных водах. Мы видим подлость Кремля, который не предоставлял информацию, в т. ч. через офис омбудсмена, о состоянии здоровья и содержании ребят (по нашей информации, 4 из захваченных имеют ранения, один из них в тяжелом состоянии), оккупанты не ко всем допускают адвокатов", - написала она по итогам специального совещания для координации усилий по оказанию помощи украинским морякам.

Геращенко отметила, что сейчас важно установить место содержания всех и состояние их здоровья, бороться за допуск врачей и адвокатов, а также за освобождение.

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Ранее мы писали, что оккупанты в Крыму начали арестовывать захваченных украинских моряков.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Вместе с тем украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.

Также в ответ на такие действия России власти Украины пошли на радикальные меры. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.
Крым, моряки, азовское море, Украина

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Источник:

ТАСС

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