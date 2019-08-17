После выброса ядовитых веществ в Армянске экология так и не улучшилась – активист

фото: kafanews

Экологическая ситуация в Армянске так и не улучшилась после выбросов ядовитых веществ на заводе "Крымский титан". Об этом рассказал активист из Армянска, бывший сотрудник завода Владислав Пивовар, пишет Крым.Реалии.

"Экологическая обстановка в городе не улучшается. Данные обнародуют, но верить им или нет – второй вопрос. Все видно на детях. Вот недавно было превышение, и аллергическая реакция пошла: кашель, насморк, все повторяется. Уже концентрация меньше, но все так же, как в том году", – считает активист.

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Также Пивовар не верит, что подконтрольные Кремлю власти Крыма действительно приняли новые меры безопасности на производстве, как они об этом отчитывались.

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В конце июля в российском Минэкологии Крыма сообщили, что концентрация загрязняющих веществ в воздухе Армянска не превышает допустимых норм. В то же время ранее с приходом жары местные жители жаловались на плохое самочувствие и связывали это с ухудшением экологической обстановки в городе.

Напомним, после выброса ядовитого вещества в сентябре всего за несколько дней территория "Крымского титана" сильно изменилась , а природа на близлежащих землях начала вымирать.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" профессор кафедры неорганической химии ХНУ имени В. Каразина Иван Вьюнник рассказывал о масштабах опасности выбросов с "Крымского титана". Он объяснил, что сернистый ангидрид чрезвычайно вреден и убивает все живое.

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