Шторм в оккупированном Крыму унес жизни шести человек

В результате шторма, который всколыхнул южную часть оккупированного Крымского полуострова, погибли шесть человек.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на управление МЧС оккупантов в Крыму.

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По данным ведомства, чрезвычайные события произошли на юге полуострова, в Большой Ялте.

Так, в Отрадном один человек погиб, его достали из воды. Еще двое погибли, их не могут пока достать из-за сильного шторма. В районе замка "Ласточкино гнездо" погибли два человека, их пока тоже не могут достать. В районе Массандры мужчина катался на доске и тоже погиб.

Как сообщалось, чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу погибли при шторме в аннексированном Крыму. Трагический инцидент произошел 4 августа на территории яхт-клуба в Севастополе. Об этом заявил чиновник оккупационных властей Владимир Беспалый. По его словам, девушки купались в море, несмотря на предупреждение о штормовой погоде.

Кроме того,в оккупированном Севастополе 14-летний подросток сорвался с прибрежных камней. Как выяснилось, вечером 11 августа двое юношей, 14 и 15 лет гуляли вдоль берега моря – недалеко от площади Захарова. Подростки забрались в пещеру со стороны моря, после чего 15-летний юноша потерял друга из виду, а спустя несколько минут обнаружил его лежащим на камнях.

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