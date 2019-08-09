В Одессе снова потоп и шквальный ветер: на улицах остановились трамваи

/ Фото: Думская

В Одессе снова начался сильнейший ливень, который сопровождается шквальным ветром.

Улицу Балковскую уже начало затапливать, движение транспорта затруднено, не ходят трамваи №15 и 22. На трассе Одесса-Киев машины съезжают на обочины. Также возле Музкомедии дерево упало на контактную сеть, не ходят трамваи №5 и 28. На улице Генерала Петрова ветка упала на сеть, не ходит 10-й трамвай.

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Напомним, 3 августа мощный ливень затопил Одессу. В центре города, на Карантинном спуске, поток воды снес десяток припаркованных авто, развернул ливневый коллектор и сорвал асфальтовое покрытие. Также были затоплены улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская, Привоз и Аркадия. В районе Пересыпи сорвало люки.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что спасатели Одесской области ликвидируют последствия сильных ливней, которые прошли в регионе. Кроме того, мы показывали видео смерча в Одесской области. Также местные жители выкладывали фото и видео подтопленного города во время ливня.

Также новости "Сегодня", 8 августа в результате ливня и ураганного ветра в Киеве повалены десятки деревьев в разных районах, были подтопления. В частности, на Троещине ветер сорвал с небольшой пристройки крышу, а сломанное дерево упало на припаркованный автомобиль.

Также сообщалось, что непогода уже натворила беды в Украине, обесточив более 200 населенных пунктов, а сегодня продолжатся сложные погодные условия – по всей территории страны, кроме Крыма, ожидаются дожди с грозами.

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